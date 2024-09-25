O nouă premieră la Naționalul ieșean

La începutul săptămânii viitoare, pe 30 septembrie, de la ora 19:00, publicul este invitat la Teatru³, la primul spectacol-lectură din noua stagiune a Naționalului ieșean. Este vorba despre „Tarte pentru somnambuli” de Teo Spătaru, un spectacol de Ovidiu Lazăr care îi aduce pe scenă pe actorii Horia Veriveș, Mălina Lazăr, Daniel Busuioc, Livia Iorga, Robert Agape, Radu Homiceanu și Georgeta Burdujan. Spectatorii beneficiază de intrare gratuită.

Textul lui Teo Spătaru se dorește a fi „o pledoarie pentru viață”, așa cum mărturisește publicului său: „Trăim vremuri în care mașina a devenit o necesitate, în goana noastră zilnică dintr-o parte în alta, dar rămânem destul de mult timp blocați în trafic. Devenim iritați, nervoși, stresați și uităm să ne bucurăm de lucrurile și persoanele din jurul nostru. Totodată, traficul reprezintă și o metaforă pentru cursul vieții noastre. De multe ori ne blocăm, nu știm ce să facem și așteptăm să tot vină cineva să ne salveze. Ne comportăm ca niște somnambuli care nu sunt pe deplin conștienți de acțiunile pe care le întreprind, ne mișcăm, dar fără vreo direcție sau un scop anume”.

„ Tarte pentru somnambuli” este o piesă de teatru despre așteptare, trafic și inactivitate.

Cele trei personaje, Bebelușul, Tânărul și Bătrânul, sunt blocați în trafic, pe o autostradă infinită, și așteaptă fiecare câte ceva (să crească mare, o iubită mai mult ca perfectă, pensia), dar fără să întreprindă nicio acțiune. Pur și simplu așteaptă să vină lucrurile la ei, mai degrabă decât să se deplaseze ei spre ele.

Mai mult decât atât, îi critică constant pe cei care se mișcă și se agită să reușească în viață.

„ Uneori se întâmplă să aibă anumite zvâcniri, momente în care îți dau de înțeles că e posibil să se schimbe, dar își revin repede și se aruncă în imobilitate cu și mai mare forță. Tot timpul își caută scuze și le și găsesc, sunt veșnic așteptători ai momentului potrivit”, continuă autorul.

Teo Spătaru s-a născut la Reșița, în 1989. În 2014, publică romanul său de debut, „Pipa domnului Horipundo” (editura Ariergarda, Timișoara). Doi ani mai târziu, vede lumina tiparului „INOCVI”, volum de poezii apărut la editura Inspirescu din Satu Mare. Al doilea roman, „Traficanții de busuioc”, este lansat în 2020, la editura Brumar, Timișoara, fiind urmat de publicarea celui de-al doilea volum de poezii, „Neuroni cu șosete găurite”, la editura Cosmopolitan Art din Timișoara, un an mai târziu.

Maura ANGHEL