O nouă sesiune de admitere la UAIC. 4.829 locuri disponibile

La admiterea din toamnă, pentru studiile de licenţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC) a scos la concurs 2.700 de locuri. Dintre acestea, 2.280 sunt pentru candidaţii români: 258 de locuri la buget (dintre care 13 locuri pentru candidaţii proveniţi din sistemul de protecţie socială, 5 locuri pentru candidaţii cu cerinţe educaţionale speciale/dizabilităţi, 19 locuri pentru absolvenţii de licee situate în mediul rural, 15 locuri pentru candidaţii etnici romi) şi 2.022 de locuri la taxă.

De asemenea, 420 de locuri sunt alocate pentru candidaţii români de pretutindeni: 146 de locuri la buget (dintre care 67 de locuri la Extensia Bălţi) şi 274 de locuri cu taxă. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport nu organizează admitere pentru studii de licenţă în septembrie, întrucât au fost ocupate toate locurile în sesiunea de admitere din iulie, iar facultăţile de Drept şi Informatică nu mai au locuri disponibile pentru candidaţii români.

UAIC anunţă că organizează admitere de toamnă pentru studii de licenţă şi la extensiile universitare din Botoşani şi Focşani. Astfel, la Extensia Botoşani sunt disponibile 9 locuri cu taxă la programul de studii Finanţe şi Bănci (ID).

La Extensia Focşani, candidaţii pot opta pentru programele de studii Limba şi literatura română - Limba şi literatura modernă (IF) - 20 de locuri la buget şi 5 locuri cu taxă, Planificare teritorială (IF) - 4 locuri cu taxă şi Istorie (ID) - 10 locuri cu taxă.

Pentru admiterea la studii de master, facultăţile din cadrul UAIC vor scoate la concurs 1.991 de locuri: 1.780 de locuri pentru candidaţii români (315 locuri la buget şi 1.465 de locuri la taxă) şi 211 locuri pentru candidaţii români de pretutindeni: 28 de locuri la buget (dintre care 5 locuri la Extensia Bălţi) şi 183 de locuri cu taxă.

Candidaţii care doresc să urmeze studii universitare de master se pot înscrie şi la programele din cadrul extensiei UAIC din Focşani. Astfel, la Extensia Focşani sunt disponibile 6 locuri la buget şi 4 locuri cu taxă la programul de studii Drept şi ordine publică (IF), 16 locuri la buget şi 5 locuri cu taxă la programul Riscuri naturale, SIG şi teledetecţie şi 22 de locuri cu taxă la programul de studii Matematici fundamentale pentru învăţământ (IFR).

De asemenea, în perioada 9-13 septembrie 2024 are loc a doua sesiune de înscrieri pentru studiile universitare de doctorat, la care sunt disponibile 138 de locuri la buget şi 123 locuri cu taxă. Laura RADU