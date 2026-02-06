Iașul intră, din nou, pe harta marilor repere spirituale ale țării: Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași primește, oficial, textele liturgice care îi fixează cinstirea în viața Bisericii. În ședința de lucru a Sfântului Sinod din vineri, 6 februarie 2026, desfășurată în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, a fost aprobat proiectul de slujbă și paraclisul pentru Blandina, alături de alte texte și icoane dedicate Sfintelor Femei Românce.

Dincolo de formulările administrative, decizia are o greutate simbolică puternică pentru oraș: Blandina Gobjilă, cunoscută de mulți drept „mama Blandina”, a fost învățătoare, născută în Basarabia (24 februarie 1906) și deportată în Siberia timp de 15 ani, într-un traseu de suferință legat de ocupația sovietică. Ultima parte a vieții a trăit-o la Iași, în apropierea Catedralei Mitropolitane, iar trecerea ei la cele veșnice este consemnată la 24 mai 1971, fiind înhumată la Cimitirul „Eternitatea”.

Hotărârea sinodală din 6 februarie 2026 nu se oprește însă la un singur nume. În același pachet de decizii, Sfântul Sinod a aprobat proiectele de texte liturgice pentru 12 Sfinte Femei Românce canonizate în 1–2 iulie 2025: nouă slujbe (Sf. Cuv. Mc. Evloghia de la Samurcășești, Sf. Cuv. Elisabeta de la Pasărea, Sf. Cuv. Mavra de pe Ceahlău, Sf. Mărturisitoare Blandina de la Iași, Sf. Olimpiada din Fărcașa, Sf. Cuv. Nazaria, Olimpiada și Elisabeta de la Văratec, Sf. Cuv. Filotimia de la Râmeț, Sf. Anastasia Șaguna și Sf. Doamnă Maria Brâncoveanu), un acatist (Sf. Magdalena de la Mălainița) și două paraclise (Sf. Magdalena de la Mălainița și Sf. Mărturisitoare Blandina de la Iași). În plus, au fost aprobate și șase icoane realizate în cinstea unor Sfinte Femei Românce: Sf. Magdalena de la Mălainița, Sf. Cuv. Mavra de pe Ceahlău, Sf. Cuv. Nazaria, Olimpiada și Elisabeta de la Văratec, Sf. Olimpiada din Fărcașa, Sf. Mărturisitoare Blandina de la Iași și Sf. Cuv. Filotimia de la Râmeț.

Tot în ședința de la Palatul Patriarhiei, ierarhii au stabilit că anul 2027 va fi, în Patriarhia Română, atât „Anul omagial al conlucrării clericilor și mirenilor în viața și misiunea Bisericii”, cât și „Anul comemorativ al Patriarhilor Justinian Marina (1948–1977) și Teoctist Arăpașu (1986–2007)”.

Agenda deciziilor a inclus și capitole cu impact public larg: Sinodul a aprobat organizarea și conceptul Întâlnirii Internaționale a Tineretului Ortodox – ITO 2026, programată la București, în perioada 31 august – 3 septembrie 2026, și a luat act de implementarea în eparhii a proiectului național Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul”, gândit ca sprijin pentru copiii vulnerabili din zone izolate/dezavantajate, inclusiv în logica prevenirii abandonului școlar.

În aceeași zi, au fost consemnate și noutăți editoriale prezentate în cadrul ședinței: Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române, în 13 volume (cu icoană, condac, tropar și sinaxar pentru fiecare sfânt), și Anuarul Sfântului Sinod, an X (2025).

Pentru Iași, însă, linia care rămâne cel mai ușor de reținut e cea dintâi: Blandina nu mai e doar un nume de evlavie locală sau o poveste transmisă „din om în om”, ci un reper așezat, oficial, în cultul Bisericii prin textele aprobate. Clara DIMA