O persoană a murit după ce a alunecat în timp ce vizita o cascadă din zona Cotârgași, din Suceava

Turistul a alunecat și a căzut în timp ce vizita cascada din Munții Stânișoarei.

O persoană care a alunecat și a căzut în timp ce vizita o cascadă în zona Cotârgași, din Munții Stânișoarei, a decedat, a anunțat joi Salvamont Suceav

”O echipă Salvamont Suceava intervine în zona Cotârgași, Munții Stânișoarei, unde o persoană a alunecat și a căzut în timp ce vizita o cascadă din zonă. (...) Din păcate, victima era decedată. A fost transportată și predată IML”, a transmis Salvamont Suceava pe pagina de Facebook.

Tot joi, salvamontiștii suceveni au recuperat două persoane de pe traseul Via Transilvanica, fiind însoțite spre locul de cazare.

”Acțiune încheiată cu succes - echipa noastră a recuperat două persoane de pe traseul Via Transilvanica. Ele au fost apoi însoțite spre locul de cazare”, precizează Salvamont.

Zeci de apeluri la Dispeceratul Național Salvamont

Potrivit Dispeceratului Național Salvamont, în ultimele 24 de ore, au fost primite 34 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, astfel: 7 apeluri pentru Salvamont Maramureș, 5 apeluri pentru Salvamont Lupeni, 5 apeluri pentru Salvamont Predeal, 4 apeluri pentru Salvamont Vatra Dornei, 3 apeluri pentru Salvamont Borșa, 3 apeluri pentru Salvamont Municipiul Brașov, 2 apeluri pentru Salvamont Neamț, 1 apel pentru Salvamont Bistrița Năsăud, 1 apel pentru Salvamont Gorj, 1 apel pentru Salvamont Petroșani, 1 apel pentru Salvamont Prahova, 1 apel pentru Salvamont Sibiu. În cazul acestor intervenții au fost salvate 37 de persoane.

Dintre acestea, ”19 au fost predate Serviciului de Ambulanță sau SMURD pentru transport la spital. S-au primit și 28 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană și despre domeniile schiabile.Vă dorim o zi frumoasă pe cărări de munte și pe pârtiile de schi”, se arată într-o postare făcută pe Facebook.