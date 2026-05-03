Pagina principală Moldova O placă căzută dintr-un acoperiş readuce în discuţie problema şarpantelor din oraş

O intervenţie a pompierilor făcută în cursul zilei de duminică, pe strada Prof. I. Simionescu din Iaşi, după ce o placă de azbociment desprinsă de pe un acoperiş risca să cadă peste autoturisme, readuce în atenţie o problemă mai veche a oraşului: siguranţa şarpantelor şi mansardelor construite pe blocuri.

Din fericire, echipajele ISU Iaşi au intervenit pentru îndepărtarea elementului instabil, după ce acesta s-a oprit într-un copac. Zona a fost securizată, iar operaţiunea s-a încheiat fără victime sau pagube materiale.

Cazul de duminică nu a avut urmări, însă ilustrează concret tipul de incidente pe care autorităţile locale încearcă să le prevină prin controalele anunţate. În urmă cu aproximativ o lună, primarul Mihai Chirica anunţa reluarea verificărilor şarpantelor şi mansardelor din municipiu. Edilul atrăgea atunci atenţia asupra riscurilor pe care le pot reprezenta aceste amenajări, mai ales în lipsa unor expertize tehnice sau a întreţinerii corespunzătoare, şi cerea identificarea situaţiilor periculoase, consolidarea structurilor nesigure sau, acolo unde este cazul, desfiinţarea acestora.

În prezent sunt 622 de construcţii la blocurile de locuinţe prevăzute iniţial cu acoperiş de tip terasă, dintre care 471 de şarpante şi 151 de mansarde. Laura RADU

 

