O singură ofertă pentru proiectul de 183 de milioane de lei al Primăriei!

Un proiect vital pentru viitorul energetic al orașului Iași intră într-o etapă critică, dar debutul nu provoacă optimism. A fost depusă o singură ofertă pentru una dintre cele mai mari investiții din ultimii ani în sistemul de termoficare!

Primăria a primit o ofertă pentru conversia CET II Holboca de la huilă la gaze naturale, un proiect ambițios care prevede instalarea a opt grupuri moderne de cogenerare, fiecare cu o capacitate de 3,52 MWt și pregătite pentru viitor – tehnologie H2-Ready, capabilă să funcționeze inclusiv cu hidrogen.

Valoarea investiției este una colosală: peste 183 de milioane de lei cu TVA, iar singura companie intrată în cursă este Loial Impex SRL din Suceava. Lipsa competiției transformă însă această licitație într-un punct sensibil, unde fiecare detaliu contează.

În paralel, autoritățile încearcă să mențină interesul pentru un alt proiect major: modernizarea CET I Iași, unde termenul pentru depunerea ofertelor a fost împins până la 16 aprilie 2026, în speranța atragerii mai multor companii. Și aici, miza este uriașă: peste 140 de milioane de lei pentru o nouă capacitate de producere a energiei în cogenerare.

Împreună, cele două investiții ar urma să schimbe radical sistemul de încălzire al orașului. Planul autorităților, susținut prin Programul Termoficare și contractele semnate de primarul Mihai Chirica cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, vizează ca până în 2028 peste 80% din energia termică să fie produsă eficient, în cogenerare și din surse moderne.

Noile echipamente promit performanțe impresionante: randamente de minimum 88%, producție combinată de energie termică și electrică și flexibilitate energetică – motoare care pot funcționa cu gaz natural amestecat cu până la 20% hidrogen, dar pregătite pentru un viitor în care procentul poate ajunge chiar la 100%.

Cu toate acestea, începutul timid al licitațiilor stârnește controverse, multă lue dorind să afle dacă este doar o coincidență sau un semnal că lucrurile sunt mai complicate decât par.

În aceste condiții, termenul de 16 aprilie 2026 devine astfel un moment-cheie: fie atrage competiție reală, fie confirmă că unul dintre cele mai importante proiecte ale orașului se joacă… cu un singur participant. Carmen DEACONU