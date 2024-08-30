O sută de toboşari au cântat la unison în Grădina Palas din Iași, în cadrul „Toboşariadei”

O sută de toboşari s-au întâlnit joi seara pentru a lua parte la cea de-a treia ediţie a „Toboşariadei”, cel mai mare eveniment de profil din România

Toboşarii s-au întâlnit pentru cânta în acelaşi timp zece melodii rock, două dintre acestea aparţinând unor trupe româneşti. Cel mai mic toboşar care a participat la evenimentul de joi seara din Grădina Palas are vârsta de 6 ani. Au fost şi mai mulţi copii cu vârsta de 8 ani şi, totodată, au fost şi toboşari aflaţi la vârsta senectuţii.

,i>„Suntem deja la a treia ediţie. Ne bucurăm că la „Toboşariada” vor să participe din ce în ce mai mulţi copii. Astfel de evenimente sunt un motiv în plus pentru ca publicul să se apropie de aceste instrumente muzicale. Sunt motive multiple pentru care copiii încep să cânte la un instrument. În ultimii doi ani numărul elevilor care au început să cânte la tobe a fost din ce în ce mai mare”, a declarat Adrian Enescu, profesor de muzică.

Ionuţ Nistor, unul dintre organizatorii evenimentului, a precizat că majoritatea toboşarilor provin de la mai multe şcoli de muzică din Iaşi, Suceava, Bacău, Arad. Cei mai mulţi dintre aceştia, 46, sunt de la Petran Music School.

„Acest eveniment a fost gândit pentru a oferi o platformă care să ne bucure de acest instrument şi de a-l face cunoscut. Totodată, încercăm să promovăm Iaşiul muzical şi evenimentul live muzical şi acest instrument deosebit. Ne bucurăm că vremea a ţinut cu noi. Toboşariada este o iniţiativă unică în ţară. Sperăm să vedem aceşti copii an de an cum cresc, vrem să îi vedem cum cântă live muzică de calitate fără sintetizator, fără Inteligenţă Artificială, în forma cea mai pură”, a declarat Ionuţ Nistor.

Cei 100 de toboşari au interpretat, la unison, de la 80 de seturi de tobe, Eye of the Tiger – Survivor, I Love Rock’N Roll – Joan Jett, Thunderstruck – AC/DC, Are You Gonna Go My Way – Lenny Kravitz, Walk This Way – Aerosmith, Uptown Funk – Mark Ronson, Can’t Stop The Feeling – Justin Timberlake, Song 2 – Blur, Ziua Vrăjitoarelor – Cargo, Sunetul mai tare – Viţa de Vie, We Will Rock You – Queen.