Olimpiada elevilor cercetători vine la Iași

Iașul va găzdui, între 26 și 29 mai 2026, Olimpiada Națională de Creativitate Științifică pentru Elevi. Competiția aduce la UMF „Grigore T. Popa” elevi din toată țara, cu proiecte de cercetare, prototipuri și soluții aplicate pentru probleme reale.

Competiția, ajunsă la ediția a VI-a, este organizată de Ministerul Educației, UMF Iași și Inspectoratul Școlar Județean. La Iași vor veni elevi care lucrează la proiecte de cercetare, studii, prototipuri și soluții tehnice, nu doar la teme teoretice învățate la clasă. Probele de concurs sunt programate pe 27 și 28 mai.

Ce este ONCS și cui se adresează

ONCS nu este o olimpiadă obișnuită, construită doar pe rezolvarea unor subiecte. Elevii trebuie să pornească de la o problemă, să o formuleze științific, să construiască un proiect și să îl susțină în fața unei comisii.

Olimpiada se adresează elevilor din clasele V-XII, respectiv XIII. Concursul se desfășoară pe două categorii: juniori și seniori. Participarea se face în echipe de câte doi elevi, coordonate de un mentor. Fiecare echipă intră în competiție cu un singur proiect.

Proiectele sunt împărțite în trei mari direcții: științe fundamentale, științe aplicate și tehnologia informației.

Astfel, la Iași vor fi prezentate lucrări din matematică, fizică, chimie, biologie, astronomie, științe sociale, inginerie, medicină, farmacie, bioinginerie, mediu, inteligență artificială, aplicații software, algoritmi sau sisteme automate.

De la idee la prototip

Miza competiției este trecerea de la interesul pentru știință la capacitatea de a construi un proiect cu aplicabilitate. Elevii trebuie să prezinte lucrări sau studii din domeniul științific ori tehnic, însoțite de referat științific și poster de prezentare.

Participanții trebuie să arate originalitate, metodologie, aplicabilitate și impact. O idee bună nu este suficientă dacă nu este explicată, testată și conectată la o problemă reală.

ONCS reprezintă etapă de selecție pentru Concursul Uniunii Europene pentru Tinerii Cercetători – EUCYS, una dintre competițiile europene importante dedicate cercetării realizate de elevi.

Maura ANGHEL