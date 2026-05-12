Pagina principală Moldova Omul care a dus România în Cosmos vine la Iași

Dumitru Prunariu, primul român care a zburat în Cosmos, și Julie Payette, astronaut canadian și fost Guvernator General al Canadei, vor fi prezenți la Iași pe 18 mai 2026, la o conferință internațională organizată în Aula Magna „Mihai Eminescu” a Universității „Alexandru Ioan Cuza”.

Conferința marchează 45 de ani de la zborul lui Dumitru Prunariu în spațiu, un moment care a plasat România pe harta explorării cosmice.

45 de ani de la zborul care a dus România în Cosmos

În mai 1981, Dumitru Prunariu devenea primul și, până astăzi, singurul român care a ajuns în spațiul cosmic. Misiunea Soyuz 40, desfășurată în cadrul programului Intercosmos, a avut loc între 14 și 22 mai 1981.

Prunariu a petrecut în spațiu 7 zile, 20 de ore și 42 de minute. A zburat la bordul Soyuz 40 alături de cosmonautul Leonid Popov, iar misiunea a inclus activități și experimente legate de cercetare științifică, tehnologie cosmică, medicină aerospațială și biologie.

Julie Payette aduce perspectiva misiunilor moderne

Invitată specială a conferinței este Julie Payette, astronaut canadian, inginer și fost Guvernator General al Canadei. Potrivit Agenției Spațiale Canadiene, Payette a fost primul canadian care a participat la o misiune de asamblare a Stației Spațiale Internaționale și primul canadian care a urcat la bordul acesteia, în cadrul misiunii STS-96.

Julie Payette a zburat de două ori în spațiu, în misiunile STS-96, în 1999, și STS-127, în 2009. Ulterior, a fost Guvernator General al Canadei între 2017 și 2021.

Prezența sa la Iași completează dialogul dintre două etape ale explorării spațiale: programul Intercosmos, în care România a participat în anii ’80, și misiunile moderne legate de Stația Spațială Internațională.

Evenimentul este organizat de cluburile Rotary din Iași și va începe la ora 18:00. Accesul este liber, pe baza confirmării participării prin formularul de înscriere pus la dispoziție de organizatori.

Clara DIMA

 

