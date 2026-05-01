Opera Națională Română din Iași deschide programul lunii mai cu una dintre cele mai spectaculoase creații semnate de Wolfgang Amadeus Mozart. „Don Giovanni” va fi prezentat sâmbătă, 2 mai 2026, de la ora 18:30, în Sala Mare, marcând primul spectacol al lunii pe scena lirică ieșeană. Programarea este confirmată și în calendarul oficial al Operei Iași, unde spectacolul figurează la data de 2 mai, ora 18:30.

Opera în două acte, una dintre cele mai importante lucrări ale repertoriului clasic, are o istorie aparte. Premiera mondială a avut loc la Praga, pe 29 octombrie 1787, iar spectacolul a fost dirijat chiar de Mozart. De atunci, „Don Giovanni” a rămas una dintre operele care pun cel mai bine în dialog seducția, vinovăția, comedia neagră și drama morală.

La Iași, rolul principal va fi interpretat de baritonul canadian Jean Kristof Bouton, care revine pe scena Operei Naționale Române din Iași într-un personaj complex, construit între farmec, cinism și prăbușire. Distribuția va reuni soliști invitați, soliști ai instituției, Orchestra, Corul și Baletul Operei Iași. Conducerea muzicală îi aparține dirijoarei Mihaela Istrati, menționată și în programările publicate pentru luna mai.

O lună cu Mozart, Ceaikovski și Verdi pe scena ieșeană

După „Don Giovanni”, luna mai continuă la Opera Iași cu două reprezentații ale baletului „Lacul lebedelor”, de Piotr Ilici Ceaikovski, programate pe 5 și 6 mai, de la ora 18:30. Pe 9 mai, publicul este invitat la evenimentul „Spațiul Celibidache: Grădina de buzunar”, care include lansare de carte și conferință.

Pe 10 mai, de la ora 12:00, în Sala Mare va avea loc spectacolul pentru copii „Vrăjitorul din Oz”. Repertoriul liric revine apoi în prim-plan pe 20 mai, când este programată „Nunta lui Figaro”, tot de Wolfgang Amadeus Mozart. Finalul lunii aduce două reprezentații ale operei „Rigoletto”, de Giuseppe Verdi, pe 23 și 24 mai, de la ora 18:30. Întregul program al lunii mai este publicat în calendarul Operei Iași.

Pentru publicul ieșean, luna mai propune astfel un traseu dens prin marile titluri ale scenei: Mozart deschide și revine în program, Ceaikovski aduce una dintre cele mai iubite partituri de balet, iar Verdi închide luna cu dramatismul din „Rigoletto”. În acest context, „Don Giovanni” devine nu doar primul spectacol al lunii, ci și unul dintre reperele majore ale programului cultural ieșean din mai 2026. Maura ANGHEL