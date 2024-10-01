Opera Iași strălucește la Sibiu și aduce spectacole de excepție acasă în octombrie

Opera Națională Română din Iași continuă să cucerească scenele naționale și internaționale, fiind invitată să participe la festivaluri de renume. În această săptămână, artiștii ieșeni vor încânta publicul în cadrul Sibiu Opera Festival, un eveniment de tradiție ajuns la cea de-a XXIII-a ediție. Festivalul, care a început pe 26 septembrie și se desfășoară până pe 12 octombrie, reunește cele mai importante instituții lirice din România, printre care Opera Națională București, Opera Națională Română Cluj-Napoca și Teatrul de Operă și Balet „Oleg Danovski” Constanța. De asemenea, evenimentul include participarea Filarmonicii de Stat Sibiu, un loc de întâlnire al artei lirice și simfonice.

Reprezentanții Operei Naționale Române din Iași vor aduce pe scena Sălii Thalia din Sibiu spectacolul „Elixirul dragostei”, de Gaetano Donizetti, sâmbătă, de la ora 19:00. Această producție, una dintre cele mai îndrăgite din repertoriul operei ieșene, este așteptată cu mare entuziasm de publicul sibian, promițând o seară de neuitat, plină de farmec și emoție.

După întoarcerea artiștilor la Iași, teatrul liric ieșean pregătește o lună plină de evenimente dedicate publicului din oraș. Octombrie va începe cu un concert special la Palatul Culturii, pe 8 octombrie, unde arii celebre și lucrări simfonice vor răsuna într-un decor istoric impresionant. Următoarele zile vor aduce două reprezentații ale operei „Trubadurul” de Giuseppe Verdi, programate pentru 11 și 12 octombrie, în Sala Mare a Operei Iași. În continuare, pe 14 octombrie, artiștii operei vor participa la Sfânta Liturghie prilejuită de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iași, într-un moment unic de spiritualitate și muzică sacră.

Luna va continua cu reprezentația piesei „D’ale carnavalului” pe 17 octombrie, o producție care explorează cu umor lumea dramaturgiei românești. Pe 20 octombrie, publicul va putea asista la o dublă producție inedită – „Făclia de Paști”, de Alexandru Zirra, și „O noapte furtunoasă”, de Paul Constantinescu – în aceeași seară, pe scena Sălii Mari. Un alt moment deosebit va avea loc pe 22 octombrie, când va fi prezentată „Carmina Burana”, de Carl Orff, o lucrare monumentală ce promite să impresioneze prin forța muzicală și spectacolul vizual.

Finalul lunii va aduce pe scena Operei din Iași baletul clasic „Giselle”, de Adolphe Adam, programat pe 30 octombrie, oferind publicului o poveste clasică de dragoste și trădare, în care delicatețea dansului va crea o atmosferă magică.

Astfel, octombrie se anunță a fi o lună bogată în evenimente de înaltă ținută artistică, demonstrând încă o dată angajamentul Operei Naționale Române din Iași de a oferi publicului momente lirice de excepție, atât pe plan național, cât și internațional.

Maura ANGHEL