Opera Națională din Iași readuce în scenă „Madama Butterfly”, o întâlnire vibrantă cu capodopera lui Puccini

Luna noiembrie aduce la Opera Națională Română din Iași un eveniment cu totul special: premiera operei „Madama Butterfly” de Giacomo Puccini, o lucrare profundă și emoționantă care își deschide aripile spre public pentru prima dată în aproape 50 de ani. În contextul în care teatrul liric ieșean propune publicului a treia premieră a anului, după spectacolele „Turandot” (tot de Puccini) și „Făclia de Paști” de Alexandru Zirra, „Madama Butterfly” devine un moment de vârf cultural care îmbină tradiția cu emoția modernă.

Povestea tragică a eroinei japoneze Cio-Cio-San, o tânără prinsă între dragostea pură și dezamăgirea adusă de un marinar american, strălucește prin muzica delicată, dar intensă a lui Puccini. Opera a avut premiera mondială în 1904 la Teatro alla Scala din Milano și, de atunci, a continuat să miște generații întregi de spectatori din întreaga lume.

În Iași, „Madama Butterfly” va beneficia de o producție unică, organizată în parteneriat cu Opera Națională din București, care va aduce laolaltă două distribuții impresionante de soliști invitați și membri ai Operei Naționale Române din Iași, alături de orchestra și corul teatrului. Maestrul David Crescenzi, un dirijor cu o vastă experiență internațională, va conduce reprezentațiile, asigurând o interpretare autentică și profundă a muzicii lui Puccini.

Anticipând un interes deosebit din partea publicului ieșean, conducerea teatrului a programat trei reprezentații ale acestei lucrări emoționante: pe 27, 29 și 30 noiembrie, toate în Sala Mare, de la ora 18:30. Aceasta este o decizie inspirată, având în vedere că ultima premieră a operei „Madama Butterfly” la Iași a avut loc pe 19 aprilie 1975 – o perioadă îndelungată care a lăsat publicul dornic să retrăiască emoția acestei povești de dragoste și sacrificiu.

Pe măsură ce se apropie zilele spectacolelor, atmosfera din jurul Operei Naționale Române din Iași devine electrizantă. Decorurile și costumele au fost atent concepute pentru a reflecta Japonia perioadei în care se desfășoară acțiunea, aducând un plus de autenticitate și frumusețe vizuală întregului spectacol. Regia și designul sunt realizate cu o atenție deosebită la detalii, fiecare scenă fiind gândită să capteze și să amplifice tensiunea dintre vis și realitate care stă în centrul operei.

Pentru publicul ieșean, revenirea „Madamei Butterfly” este mai mult decât un eveniment cultural – este o reîntâlnire cu o operă clasică care provoacă la introspecție și oferă momente de emoție pură. Astfel, spectacolul devine o punte între generații, un prilej de celebrare a unei tradiții culturale bogate care continuă să inspire și să aducă oamenii împreună în fața scenei.

Opera Națională din Iași își demonstrează astfel încă o dată angajamentul de a aduce pe scenă spectacole de calitate, capabile să captiveze și să răscolească publicul, iar „Madama Butterfly” se anunță a fi un eveniment de neuitat în calendarul cultural al acestui an.

Maura ANGHEL



