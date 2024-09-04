Opera se pregătește de o nouă stagiune

Stagiunea 2024-2025 a Operei Naţionale Române din Iaşi (ONRI) va fi deschisă duminică, prima reprezentaţie fiind "Magia serii în sunet şi lumină".

Managerul ONRI, Andrei Fermeşanu, a declarat presei că spectacolul "Magia serii în sunet şi lumină" va avea loc pe esplanada Palatului Culturii, cu începere de la ora 20,00, şi va putea fi urmărit gratuit.

"'Magia serii în sunet şi lumină', care ajunge în acest an la a XIII-a ediţie, va fi pigmentată şi de spectaculoase jocuri de lasere şi focuri de artificii. Spectacolul, dedicat Centenarului Giacomo Puccini, are în program o selecţie de arii, coruri şi pagini orchestrale din creaţia genialului compozitor italian. Regalul artistic va fi susţinut de invitaţi speciali şi solişti ai teatrului liric ieşean, alături de Corul şi Orchestra Operei Iaşi. Dirijor va fi maestrul David Crescenzi", a spus Andrei Fermeşanu.

Potrivit sursei citate, în această lună, Opera Naţională Română din Iaşi va mai oferi publicului spectacolele: Concert la Palat, "Turandot", de Giacomo Puccini, "Historia de un amor" - seară de tangouri, "Indiile galante", de Jean-Philippe Rameau, "Don Giovanni", de Wolfgang Amadeus Mozart, "Lacul lebedelor", de Piotr Ilici Ceaikovski.