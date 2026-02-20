Operațiunea de salvare a Teatrului „Luceafărul” – o afacere de peste 120 de milioane de lei

Unul dintre cele mai cunoscute repere culturale ale Iașului se află în fața celei mai radicale transformări din ultimii 40 de ani. Consiliul Județean Iași pregătește votul decisiv pentru aprobarea noilor indicatori tehnico-economici și a devizului actualizat pentru reabilitarea și modernizarea Teatrului pentru Copii și Tineret „Luceafărul”, proiect care a explodat financiar și a ajuns la o valoare totală de peste 121 de milioane de lei.

Decizia vine după luni întregi de recalculări, avize, modificări tehnice și negocieri cu specialiștii în patrimoniu, care au schimbat radical soluțiile inițiale de modernizare.

Un teatru emblematic, măcinat de timp

Ridicat între anii 1979 și 1986, pe esplanada centrală dintre Hotel Moldova și zona Palas, teatrul a fost cândva una dintre cele mai moderne construcții culturale din România. Astăzi însă, realitatea din spatele cortinei este mult mai dură.

Expertizele tehnice arată o clădire afectată de infiltrații, termoizolație aproape inexistentă, instalații depășite moral și degradări vizibile ale finisajelor. Costurile energetice au devenit uriașe, iar confortul spectatorilor și al artiștilor nu mai corespunde standardelor actuale.

Pe scurt: fără intervenții majore, unul dintre cele mai iubite teatre ale Iașului risca să devină o construcție tot mai greu de exploatat.

Proiectul s-a modificat. Costuri mai mari, lucrări mai sofisticate

Inițial, documentația aprobată în 2022 prevedea soluții clasice de eficientizare energetică, inclusiv termoizolarea exterioară a fațadelor. Însă intervenția specialiștilor în patrimoniu a schimbat complet direcția.

Direcția Județeană pentru Cultură a impus păstrarea aspectului original al clădirii, ceea ce a obligat proiectanții să regândească întregul concept tehnic. Soluția finală: termoizolare interioară complexă, mult mai dificil de realizat și cu impact direct asupra spațiilor.

Rezultatul? Suprafața utilă a clădirii scade de la peste 4.700 mp la aproximativ 4.594 mp — un compromis necesar pentru salvarea identității arhitecturale.

Noua documentație tehnică a dus la o creștere spectaculoasă a valorii totale a investiției. Dacă la faza inițială DALI proiectul era estimat la aproximativ 96,7 milioane lei, varianta tehnică finală urcă nota de plată la peste 121,2 milioane lei, o majorare de aproape 25 de milioane lei.

Paradoxal însă, lucrările efective de construcții-montaj scad ca valoare, diferența fiind generată de soluțiile tehnice complexe, echipamente moderne, instalații inteligente și adaptările impuse de normele actuale.

Un teatru al viitorului: energie verde și acces total

Modernizarea promite transformări spectaculoase: fațade restaurate fără pierderea identității arhitecturale, sisteme moderne de climatizare și ventilare cu recuperare de căldură, iluminat integral LED, management energetic inteligent, utilizarea surselor regenerabile, accesibilizare completă pentru persoanele cu dizabilități, lifturi, platforme speciale și reorganizarea fluxurilor de evacuare.

Sala de spectacole își va păstra conceptul unic, inclusiv mecanismul rar care permite transformarea spațiului într-o scenă de tip elisabetană — o soluție arhitecturală aproape unică în România.

Autorizația de construire a fost deja emisă în septembrie 2025, iar proiectarea tehnică a fost finalizată și recepționată. Practic, investiția este pregătită să intre în faza decisivă.

Acum însă mingea se află în terenul consilierilor județeni, care trebuie să aprobe noii indicatori și devizul actualizat pentru ca lucrările să poată începe efectiv.

După decenii de uzură și amânări, clădirea intră acum într-o etapă decisivă. Dacă votul va trece, Iașul ar putea avea unul dintre cele mai moderne teatre pentru copii și tineret din Europa de Est.

Dacă nu, riscul este ca încă un proiect major să rămână blocat, iar cortina, de data aceasta, ar putea să nu se mai ridice prea curând.

Daniel BACIU