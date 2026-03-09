Oportunitate rară: 1.490 de posturi în UE cu salarii de peste 6.000 euro!

* șansa unei vieți la Bruxelles: Uniunea Europeană caută 1.490 de funcționari cu salarii fabuloase * termen limită 10 martie!

Uniunea Europeană lansează cea mai spectaculoasă oportunitate de carieră din istoria recentă! Dacă visezi la un job care îți poate transforma complet viața, cu un salariu lunar de peste 6.000 de euro, acces la beneficii impresionante și posibilitatea de a lucra într-un mediu multicultural de elită, momentul tău a sosit!

Până pe 10 martie 2026, poți depune candidatura pentru unul dintre cele 1.490 de posturi de funcționar public, poziții care îți vor permite să fii parte din mecanismul decizional al Uniunii Europene, contribuind la politici și programe cu impact direct asupra a milioane de cetățeni din întreaga Europă.

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) organizează acest concurs general fără precedent, pentru a constitui o listă de rezervă din care instituțiile, agențiile și organismele UE vor recruta noi administratori de top (grad AD5). Este șansa perfectă pentru persoanele talentate, cu studii în orice domeniu, să intre în cercurile puterii europene și să aibă un impact real la nivel internațional.

Funcționarii selectați vor primi un salariu de bază de aproximativ 6.150 euro brut pe lună, la care se adaugă indemnizația de expatriere de 16%, asigurare medicală europeană completă și oportunitatea de a avansa până la salarii de peste 21.000 euro lunar pentru cele mai înalte grade. Vorbim despre o carieră de elită, unde munca ta contează cu adevărat și unde fiecare decizie poate influența milioane de vieți.

Administratorii UE nu sunt simpli funcționari – ei sunt arhitecții politicilor care modelează viitorul Europei. Vor contribui la elaborarea și implementarea politicilor, vor coordona programe operaționale și vor gestiona resursele unei instituții europene, într-un mediu multicultural și dinamic. Fiecare zi în acest job este o provocare, o oportunitate de a învăța, de a crește și de a deveni parte dintr-un mecanism de putere care influențează întreaga Uniune Europeană.

Candidaturile se pot depune până la 10 martie 2026, ora 12:00 (Bruxelles). Tot procesul se desfășoară online, iar dosarul trebuie să includă copii scanate ale documentelor de identitate și ale certificatelor care să justifice informațiile din formularul de înscriere. Fiecare detaliu contează, iar concurența este fabuloasă – se așteaptă ca peste 50.000 de candidați să se bată pentru aceste posturi, cu o creștere de peste 150% față de anii precedenți.