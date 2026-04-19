Opt permise reținute, în câteva ore, la trecerile de cale ferată

O amplă acțiune desfășurată în week-end de polițiștii din cadrul Secția Regională de Poliție Transporturi Iași, în colaborare cu Poliția Municipiului Iași – Biroul Rutier, a scos la iveală o realitate îngrijorătoare în trafic: regulile sunt încă ignorate în unele dintre cele mai periculoase puncte – trecerile la nivel cu calea ferată.

Acțiunea a vizat direct zonele unde o fracțiune de secundă poate face diferența între viață și moarte. În doar câteva ore, polițiștii au legitimat 92 de persoane și au verificat 68 de autovehicule, semn că filtrul a fost unul amplu și bine direcționat.

Rezultatele sunt, însă, un semnal de alarmă: 8 permise de conducere reținute, dintre care 3 pentru una dintre cele mai grave abateri – ignorarea semnalelor la trecerile feroviare, chiar și atunci când barierele erau coborâte sau în curs de coborâre. Practic, șoferi care au ales să riște totul într-un joc periculos cu trenul.

În total, au fost aplicate 73 de sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor depășind 44.000 de lei. În plus, un certificat de înmatriculare a fost reținut, iar doi conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest.

Dar acțiunea nu s-a oprit aici. În paralel, polițiștii au vizat și transportul alternativ de persoane – un domeniu aflat tot mai des în atenția autorităților. În urma controalelor, a fost descoperită o societate din Iași care opera în afara cadrului legal, fără aparat fiscal, deși încasa bani atât cash, cât și prin card.

Sancțiunea a fost pe măsură: amendă de 10.000 de lei și suspendarea activității până la remedierea neregulilor. Un mesaj clar că „scurtăturile” în afaceri pot costa scump.

Polițiștii atrag din nou atenția: trecerile la nivel cu calea ferată nu sunt locuri unde regulile pot fi negociate. O clipă de neatenție sau o decizie hazardată poate duce la tragedii ireversibile.

Acțiunea de la Iași arată că, dincolo de controale și sancțiuni, miza reală rămâne conștientizarea: respectarea regulilor nu este doar o obligație legală, ci o condiție esențială pentru siguranța tuturor. Andrei TURCU

 

