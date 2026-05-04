Orașul intră în sezonul dezinsecției

Odată cu încălzirea vremii, amenințările invizibile revin în forță, iar autoritățile locale răspund pe măsură. Primăria Municipiului Iași a declanșat o amplă campanie de dezinsecție, larvicidare și combatere a căpușelor, o intervenție de amploare care vizează întreaga suprafață a orașului Iași, peste 4.800 de hectare de spații publice.

Temperaturile ridicate favorizează înmulțirea accelerată a acestora, iar zonele verzi, parcurile și spațiile dintre blocuri devin puncte sensibile.

Intervențiile sunt programate în etape, astfel încât efectul să fie cât mai eficient și de durată. În luna mai, dezinsecția generală va avea loc pe 7, 14, 21 și 28, urmând ca în iunie acțiunile să continue pe 4, 11, 16 și 18. Un moment-cheie îl reprezintă data de 7 mai, când sunt programate tratamentele speciale împotriva căpușelor și operațiunile de larvicidare, esențiale pentru reducerea riscurilor din zonele frecventate de ieșeni.

În teren, autospecialele vor acționa pe scară largă, intervenind atât în parcuri și pe aliniamentele stradale, cât și în spațiile verzi dintre blocuri. Este o mobilizare amplă, menită să țină sub control un fenomen care, de la an la an, devine tot mai dificil de gestionat.

Autoritățile atrag însă atenția că succesul acestor acțiuni depinde și de comportamentul cetățenilor. În timpul intervențiilor, este recomandat ca zonele tratate să fie evitate, iar ferestrele locuințelor să rămână închise atunci când autospecialele trec prin apropiere. În mod special, apicultorii sunt avertizați să ia măsuri pentru protejarea familiilor de albine, în contextul utilizării substanțelor specifice.

Programul nu este însă bătut în cuie. Condițiile meteo pot influența desfășurarea intervențiilor, iar ploaia sau vântul puternic pot duce la reprogramări. Din acest motiv, autoritățile recomandă cetățenilor să rămână informați și să urmărească anunțurile oficiale. Carmen DEACONU