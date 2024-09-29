Orașul invizibil. Spațiile nefolosite din Iași și potențialul lor creativ

Iașul, orașul marilor istoricii, al poeților și al savanților, ascunde o fațetă mai puțin vizibilă pentru ochiul neavizat. În spatele clădirilor impozante, a piețelor largi și a străzilor aglomerate, există o lume tăcută, invizibilă – clădiri și spații care au fost lăsate în uitare. Aceste locuri, cândva pline de viață, astăzi zac într-o stare de degradare, dar ele nu sunt lipsite de potențial. În adâncul lor, ascund șansa unei renașteri culturale și sociale care ar putea redefini identitatea acestui oraș vechi de secole.

Pe lângă agitația zilnică din centrul orașului, există zeci de clădiri cu o istorie bogată, dar care acum se află în paragină. Clădiri de patrimoniu, care au găzduit cândva universități, birouri sau ateliere meșteșugărești, stau astăzi goale, fațadele lor decolorate amintind de vremuri mai prospere. Unele dintre aceste clădiri, precum cele industriale de pe malul Bahluiului, păstrează în zidurile lor amintiri din alte vremuri, martore la transformările politice și sociale ale orașului. Aceste locuri nu trebuie însă văzute ca ruine ale unui trecut ireversibil. În inima lor se află un potențial creativ enorm, un teren fertil pentru inițiativele culturale și sociale din Iași. Arhitectura lor veche, cu elemente unice, poate fi restaurată și reutilizată pentru a servi ca spații de expoziție, centre de artă contemporană sau locuri de întâlnire pentru comunitățile de creatori locali.

Bahluiul, o axă uitată cu un potențial neexplorat

Una dintre cele mai mari provocări ale Iașului este integrarea râului Bahlui în viața urbană. O plimbare pe malul râului dezvăluie o succesiune de spații care ar putea fi transformate în promenade artistice ori piețe de artizanat. „În orașele europene, râurile sunt adesea văzute ca inimi pulsante ale vieții urbane, iar Bahluiul nu ar trebui să fie o excepție. În loc să fie ignorat, ar putea deveni un spațiu pentru activități culturale și recreative, un loc unde artiștii locali ar putea expune lucrări, iar comunitățile ar putea organiza festivaluri, evenimente și întâlniri culturale”, a spus designerul Sorina Barbu. În multe orașe mari din lume, s-a demonstrat că spațiile neutilizate pot fi transformate în huburi creative. Aceste spații nu sunt doar locuri unde artiștii și creatorii se pot întâlni, ci devin motoare economice și culturale pentru oraș. Huburile creative oferă locuri de muncă, susțin inovația și atrag turiști și investitori.

Iașiul are deja un nucleu de inițiative creative, dar se confruntă cu lipsa unui spațiu dedicat și accesibil. Clădirile abandonate și nefolosite ar putea deveni locuri ideale pentru astfel de inițiative, așa cum au fost halele care au găzduit Hubrica, poate cel mai mare proiect de artă alternativă pe care l-a avut Iașul. „Dacă s-ar găsi înțelegere și sprijin la autorități, o clădire veche de fabrică ar putea fi transformată într-un atelier comun pentru designeri și artiști plastici, un alt spațiu ar putea deveni un studio de înregistrări pentru muzicieni independenți, iar mansardele uitate ar putea găzdui expoziții de artă modernă și ateliere de creație”, a continuat Sorina Barbu.

Renașterea orașului prin implicarea comunității

Una dintre cheile succesului pentru revitalizarea acestor spații este implicarea comunității locale. Comunitatea artistică din Iași, împreună cu autoritățile locale și investitori privați, ar trebui să colaboreze pentru a transforma orașul într-un adevărat hub cultural. Proiectele de regenerare urbană nu doar că ar aduce un suflu nou orașului, dar ar crea și locuri de muncă și oportunități de dezvoltare personală și profesională pentru locuitori.

„Orașul invizibil din Iași are nevoie de atenția noastră. Fiecare clădire abandonată, fiecare spațiu nefolosit poartă în sine un potențial creativ care abia așteaptă să fie descoperit. Într-o lume în care spațiile urbane devin din ce în ce mai prețioase, nu ne putem permite să ignorăm aceste locuri. Transformarea Iașiului într-un oraș creativ și inovator nu este doar o ambiție, ci o necesitate. Implicarea autorităților, a mediului privat și a comunității artistice este vitală pentru ca aceste proiecte să devină realitate. În momentul în care ne vom da seama că orașul invizibil poate deveni un oraș viu, vibrant și creativ, vom putea vorbi cu adevărat despre o renaștere a Iașului”, a punctat designerul.

Orașul invizibil al Iașiului, cu clădirile sale abandonate și spațiile neutilizate, reprezintă o resursă nevalorificată, dar cu un potențial enorm. Transformarea acestor spații în centre culturale, huburi creative și locuri de întâlnire pentru comunități ar putea aduce un suflu nou orașului, revitalizând nu doar viața culturală, ci și economia locală. Aceste proiecte necesită însă o colaborare strânsă între autorități, investitori și comunitatea locală, dar odată puse în practică, ele vor redefini Iașiul ca un adevărat centru de creație și inovație. Orașul invizibil așteaptă să fie descoperit, și, cu voință și viziune, el poate deveni o parte vitală a orașului modern.

Maura ANGHEL