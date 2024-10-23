Păcălit şi evacuat din casa părintească, un ieşean stă, de trei luni, în puşcărie

* după ce a citit cu atenţie actele, s-a enervat şi a incendiat imobilul * acum, este judecat pentru săvârşirea infracţiunii de „distrugere” * va mai sta o vreme după gratii

Vasile Palel din Tansa e un om simplu, un agricultor ca mulţii alţii ce locuiesc în satele judeţului. Lucrează cu ziua, că aşa sunt uzanţele în domeniu. Deşi are ceva carte, a terminat liceul, nu şi-a bătut capul să caute un loc de muncă la nivelul studiilor sale. Era mulţumit cu traiul ce-l ducea, avea aproape de toate, casa îi rămăsese de la maică-sa, în 2018, dar, patru ani mai târziu, avea să comită prostia vieţii sale. A vândut moştenirea unei anume Valeria C. Cu act notarial, în care s-a specificat dreptul de habitaţie.

Mulţumit de afacerea făcută, Vasile s-a mutat din casă într-o anexă gospodărească şi părea fericit. Totul avea să se schimbe radical în câteva luni. Săteanul s-a îmbolnăvit, a stat internat în spital mai bine de două săptămâni, interval în care Valeria a vândut casa lui Octavian I. Tot cu act notarial, dar nu s-a mai ţinut cont de acea clauză ce-i permitea lui Vasile să locuiască acolo.

Noului proprietar, întoarcerea lui Vasile nu i-a picat deloc bine. N-a fost de acord să facă un act adiţional şi a solicitat instanţei evacuarea intrusului. A câştigat, Vasile a ajuns pe drumuri. De atunci, s-a gândit mereu cum să se răzbune, cum să facă pentru a-şi recăpăta casa părintească, dar n-avea nicio idee clară de cum să procedeze.

A umplut un pet cu benzină şi a luat cu el haita de câini

I s-a luminat în seara de 7 august a.c. În timpul zilei, fusese la nişte consăteni pentru a-i ajuta să taie lemne. După muncă, aşa cum se obişnuieşte la ţară, a rămas la un pahar. Din vorbă-n vorbă, le-a spus marele său of, consătenii i-au zis să aducă actele, să le citească şi ei. S-a conformat şi, după lectură, concluzia a fost clară şi descumpănitoare. Vasile nu mai avea nicio şansă să-şi recupereze casa. A plecat de-acolo beat şi dezamăgit.

După câteva ore de somn agitat, s-a trezit brusc, era trecut de miezul nopţii, a plecat din coliba în care îşi găsise vremelnic adăpost şi a pornit spre fosta sa locuinţă, mânat de gândul răzbunării. A umplut un pet cu benzină şi a luat cu el haita de câini ce se aciuase în colibă. Nu a băgat în seamă camerele de supraveghere ce împânzeau strada Principală din localitate. Ceea ce avea să-i fie fatal. A ajuns la numărul 45 (adresa casei părinteşti), a intrat în curte, a turnat benzina pe o grămadă de lemne, aprinzându-le cu un chibrit, apoi a plecat, contemplând incendiul ce-l stârnise.

Flăcările au distrus, în doar câteva minute, întregul imobil. Până la sosirea pompierilor, arseseră acoperişul şi geamurile imobilului, mobilierul din interior, precum şi diverse alte bunuri. Casa părintească ajunsese „în stare de neîntrebuinţare”, după cum au constatat pompierii în fişa de intervenţie. S-a început ancheta, autorul incendierii a fost descoperit foarte repede, graţie imaginilor surprinse de către camerele de supraveghere, s-a deschis dosar penal.

Pe 9 august, Vasile a ajuns în arestul preventiv, unde se află şi acum. Dosarul a trecut alaltăieri de camera preliminară, judecătorul de aici dispunând începerea procesului. Nu s-a stabilit încă primul termen de judecată, aşa că Vasile va mai sta o vreme după gratii. Marcel FLUERARU