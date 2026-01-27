Păcănelele din Iași adună zilnic în jur de 70.000 de euro

* în Registrul Public al Jocurilor de Noroc, România are 99.395 de aparate, din care 2.083 sunt în municipiul Iași * un reper folosit în analizele de piață arată că fiecare aparat are un venit lunar de 1.000 euro

Iașul nu mai are nevoie de interpretări ca să înțeleagă dimensiunea fenomenului jocurilor de noroc. Registrul public al Jocurilor de Noroc arată un total de 99.395 de aparate la nivel național, din care în municipiul Iași sunt 2.083.

Un reper citat frecvent din studiile despre piața slot-machine indică un venit de aproximativ 1.000 euro/lună pentru un aparat. Aplicat la cele 2.083 aparate din municipiu, rezultatul devine o cifră care se vede cu ochiul liber: aproape 70.000 euro/zi sau circa 25 milioane de euro/an.

Comparat cu bugetul orașului, suma anuală nu mai pare „mărunțiș”: la 31 decembrie 2025, bugetul local al Iașului era de circa 2,338 miliarde de lei. Asta înseamnă că „fluxul” anual estimat al păcănelelor este echivalentul a 5,45% din bugetul local.

Comparat cu lucrări concrete, banii capătă formă. În programul Primăriei Iași cu străzi care au proiecte și indicatori aprobați, costurile sunt între 1,15 și 3,28 milioane lei/arteră. Asta înseamnă că veniturile unei singure luni din sălile de joc ar acoperi echivalentul cheltuielilor cu lucrările pe câteva străzi.

Dacă raportăm la locuințe, unde dezvoltatorii vorbesc despre costuri de construcție pentru „blocuri decente” în jur de 750–800 euro/mp, veniturile anuale ar acoperi construcția a câtorva sute de apartamente (în funcție de suprafața medie).

La final, rămâne partea pe care cifrele n-o „rezolvă”: oamenii. La nivel național se vorbește deja de circa 100.000 de dependenți de jocuri de noroc, iar în spatele statisticilor rămân familii și bugete personale care se sparg, zilnic, în același gest repetat: încă o fisa, încă un buton, încă o promisiune.

