Pacient cu insuficiență multiplă de organe, la Parhon

Un bărbat din judeţul Bacău a fost purtat de la un medic la altul pentru că avea dureri cumplite în zona lombară şi a abdomenului care în ciuda tratamentului administrat nu s-au atenuat. În cele din urmă a ajuns la Urgenţe, la Spitalul Judeţean Bacău, iar de aici a fost transferat imediat la Spitalul „Dr.C.I.Parhon” din Iaşi. A fost diagnosticat cu o infecţie virală parazitară provocată de contactul cu excremente de şoareci sau de şobolani care s-a extins la mai multe organe, cei mai afectaţi fiind rinichii şi ficatul.

Aproape două săptămâni a încercat să afle un bărbat din judeţul Bacău să afle de ce îi este rău. A mers la diverşi medici, a urmat tratamente dar a continuat să se simtă în continuare rău. „Pacientul, în vârstă de 41 de ani, a fost transferat de la Spitalul Bacău, unde era internat de 4 zile, după ce anterior aproape două săptămâni pacientul a fost evaluat în diverse servicii medicale ambulatorii pentru dureri cu caracter polimorf, în special dureri lombare şi dureri abdominale. În plus, prezenta o degradare a stării generale de sănătate. A fost adus la UPU de Spitalul Bacău şi internat direct în Terapie Intensivă. În timpul spitalizării, pacientul a fost tratat cu antibioterapie şi i s-au prelevat mai multe probe pentru că avea insuficienţă multiplă de organ. Pentru că avea insuficienţă hepatică, renală şi respiratorie, au fost luate în calcul mai multe ipoteze etiologice. Au reuşit să stabilească diagnosticul de infecţie cu hantavirus", a spus conf.univ.dr Ionuţ Nistor, purtătorul de cuvânt al Spitalului „Dr.C.I.Parhon”.

Odată stabilit diagnosticul, medicii din Bacău au decis să îl trimită la Iaşi. „Având în vedere că pe lângă insuficienţa hepatică pacientul avea şi insuficienţă renală, el a fost redirecţionat la noi. De când este la noi starea generală este mai bună. Am mers pe un tratament conservator, în special al bolilor asociate iar acum, încet, încet, pacientul îşi revine la normal, cu recuperarea funcţiilor renale, hepatice şi respiratorii”, a spus dr Ionuţ Nistor. Laura RADU