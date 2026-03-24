Palatul Culturii din Iași readuce la viață istoria inaugurării sale. Lansare de carte despre momentul care a schimbat orașul

* la aproape un secol de la inaugurarea edificiului cunoscut astăzi drept Palatul Culturii, ieșenii sunt invitați la o lansare de carte * volumul recuperează, din presa vremii, atmosfera unuia dintre cele mai importante momente din istoria modernă a orașului

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Istorie a Moldovei organizează vineri, 27 martie 2026, de la ora 11.30, în Sala Voievozilor de la Palatul Culturii, lansarea volumului „Inaugurarea Palatului de Justiție din Iași. Reflecții în presa vremii”, semnat de Senica Țurcanu și Cosmin Niță. Cartea a apărut recent la Editura Palatul Culturii din Iași și marchează împlinirea a 100 de ani de la inaugurarea Palatului de Justiție și Administrativ din Iași, din 11 octombrie 1925, clădire-simbol care astăzi este cunoscută de întreaga țară drept Palatul Culturii.

Volumul propune o reconstituire a atmosferei de epocă prin intermediul presei vremii, aducând în prim-plan felul în care publicațiile ieșene și naționale au relatat solemnitatea inaugurării, entuziasmul colectiv și semnificația publică a momentului. În paginile sale se regăsesc articole de presă, reportaje, discursuri oficiale și texte memorialistice publicate în preajma inaugurării, multe dintre ele greu accesibile până acum, fiind răspândite în numeroase fonduri de bibliotecă.

Miza editorială a cărții este cu atât mai importantă cu cât adună laolaltă mărturii care, până la apariția acestui volum, puteau fi consultate doar prin parcurgerea a zeci sau chiar sute de tomuri diferite. Între aceste texte se află și mărturii semnate de Regina Maria a României, dar și intervenții ale arhitectului I.D. Berindei, cel care a considerat clădirea „opera sa capitală” și căruia i-a dedicat două decenii din viață. Astfel, cartea nu vorbește doar despre o clădire, ci și despre efortul, ambiția și emoția care au însoțit ridicarea unuia dintre cele mai puternice simboluri ale Iașului.

Managerul Palatului Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, Andrei Apreotesei, transmite că, de această dată, invitația adresată publicului merge dincolo de participarea la un simplu eveniment cultural. Potrivit acestuia, ieșenii sunt chemați să redescopere istoria Palatului și să privească cu mândrie acest reper major al orașului. La un secol de la inaugurare, Palatul Culturii rămâne un spațiu al memoriei, al valorilor și al continuității între generații, adăpostind în prezent patru muzee de talie națională și confirmându-și statutul de centru cultural major al Iașului.

Evenimentul de lansare va reuni și nume importante ale mediului academic și cultural. Volumul va fi prezentat de prof. univ. dr. Ioan Opriș, de la Universitatea „Valahia” din Târgoviște, dr. Narcis Dorin Ion, managerul Muzeului Național Peleș din Sinaia, și prof. univ. dr. Laurențiu Rădvan, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Prin această apariție editorială, publicul este invitat nu doar să redescopere istoria unui edificiu emblematic, ci și felul în care o epocă întreagă vorbea despre oraș, monumente și identitate.

Maura ANGHEL