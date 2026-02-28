* Palatul Culturii devine, pentru o după-amiază, locul în care istoria prinde chip * bustul arhitectului Ion D. Berindei, autorul proiectului clădirii-simbol a Iașului, va fi inaugurat în interiorul monumentului, într-un eveniment care aduce împreună patrimoniul, arta contemporană și memoria orașului

La Iași, Palatul Culturii nu e doar o clădire – e o semnătură în piatră, o imagine-simbol care a crescut odată cu orașul. De aceea, inaugurarea bustului arhitectului Ion D. Berindei nu e doar un gest comemorativ, ci o așezare firească a memoriei la locul ei: chiar în interiorul edificiului pe care l-a proiectat și l-a ridicat, ca Palat de Justiție și Administrație, devenit astăzi unul dintre cele mai recognoscibile repere culturale din România.

Evenimentul are loc duminică, 1 martie 2026, iar publicul este invitat la Palatul Culturii, unde va fi inaugurat bustul realizat de sculptorul Leontin Păun, amplasat în Arcada stângă – aripa de est. Momentul se desfășoară în cadrul Lunii Sculptorilor Români, un proiect care, de la o ediție la alta, reușește să aducă sculptura mai aproape de oameni, în spații vii, care respiră odată cu orașul.

Managerul Palatului Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, Andrei Apreotesei, inițiatorul demersului, subliniază importanța unei asemenea lucrări în spațiul public: de acum, personalitatea arhitectului se leagă direct de un chip, nu doar de nume și de documente păstrate în arhive.

Ion D. Berindei a fost format la École de Beaux-Arts din Paris și a devenit una dintre figurile majore ale arhitecturii românești moderne. A ocupat funcții-cheie în instituțiile statului și în mediul profesional, a fost profesor și lider de breaslă și a semnat un număr impresionant de clădiri monumentale. Pentru munca sa, a primit și o distincție regală importantă, care a confirmat, oficial, un parcurs excepțional.

Monumentul dedicat arhitectului este rezultatul colaborării dintre Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, Primăria Municipiului Iași și Ateneul Național din Iași, în cadrul unei ediții a Lunii Sculptorilor Români derulate sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO. Pentru Iași, gestul are o greutate aparte: nu e doar un omagiu, ci și o reparație simbolică — aceea de a pune, la vedere, numele și prezența celui care a desenat una dintre cele mai puternice imagini ale orașului. Maura ANGHEL