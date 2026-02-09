Panoul dorințelor, instalat la Iași

Iașul fierbe sub semnul norocului, culorii și misterului oriental. Vineri, 13 februarie 2026, orașul este zguduit de o explozie culturală fără precedent, iar Strada Gheorghe Săulescu devine, pentru câteva ore, kilometrul zero al unei sărbători care promite să scoată ieșenii din rutină și să-i arunce direct în inima Chinei tradiționale.

Institutul Confucius de la UMF „Grigore T. Popa” deschide larg porțile unui eveniment care se anunță „magnet de public”: Târgul cultural de primăvară 2026 – „Caii norocoși vestesc primăvara”. Nu este un simplu târg, ci un spectacol total, un amestec amețitor de tradiții milenare, jocuri, artă, gusturi exotice și promisiuni de noroc pentru anul care bate la ușă!

De la primul pas făcut în curtea Institutului Confucius, vizitatorii intră într-o lume paralelă. Fiecare participant primește un „Pașaport de Festival” și pornește într-o cursă nebună prin patru zone tematice, unde caligrafia devine magie, hârtia prinde viață în decupaje spectaculoase, iar jocurile de strategie îți pun mintea la încercare. Sticker după sticker, provocare după provocare, drumul duce spre premii, tombolă și surprize care țin publicul cu sufletul la gură.

Punctul fierbinte al târgului este panoul dorințelor, un adevărat altar al speranțelor. Bilețelele roșii, încărcate cu vise pentru Noul An Chinezesc, se adună sub forma Calului Norocos, simbolul anului 2026. Aici, ieșenii își pun dorințele pe tapet și speră că destinul oriental le va surâde.

Atmosfera se încinge și mai tare în zona de tradiții și jocuri, nucleul evenimentului, unde competiția, râsetele și curiozitatea se împletesc într-un vacarm plin de viață. Iar pentru cei care vor o pauză, tentațiile culinare sunt de nerefuzat: biluțe dulci din orez, găluște chinezești, prăjituri tradiționale și ceai fierbinte, toate gata să cucerească papilele gustative ale ieșenilor.

Apogeul zilei este programat la ora 15:30, când scena prinde foc cu un moment artistic exploziv: muzică, voce, dans și simboluri orientale se îmbină într-un show scurt, dar intens, în timp ce directorii Institutului Confucius transmit urările de An Nou într-o atmosferă electrizantă.

Finalul este demn de un blockbuster cultural: premiere, tombolă, adrenalină și, dacă vremea permite, un concurs de tras la funie în aer liber, cu orgolii, echipe și aplauze. Totul se încheie cu o fotografie de grup, dovada clară că Iașul a trăit un moment unic.

Totul se întâmplă sub semnul Anului Calului, care începe oficial pe 17 februarie 2026 – un an al vitezei, al curajului și al schimbărilor bruște. Calul Norocos nu promite liniște, ci mișcare, inițiativă și succes pentru cei care au curajul să iasă din rând. Carmen DEACONU