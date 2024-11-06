Paracetamolul și metforminul ar putea dispărea din farmacii

* totul din pricina unei directive europene privind tratarea apelor uzate * această directivă impune taxe noi pentru producătorii de medicamente, care nu pot să gestioneze costurile prin majorarea prețurilor, deoarece acestea sunt strict reglementate de Ministerul Sănătății * directiva va avea un impact devastator asupra unor fabrici de medicamente din țară

Comisia Europeană a elaborat un proiect de Directivă privind tratarea apelor uzate urbane, care se apropie de aprobarea finală în Consiliul European de Miniștri. Proiectul consideră că produsele farmaceutice și cosmeticele sunt responsabile pentru 92% din micropoluanții din apele uzate, un procent contestat de industria farmaceutică, care solicită reevaluarea prevederilor Directivei.

Producătorii români de medicamente generice au avertizat că directiva va avea un impact devastator asupra unor fabrici de medicamente din țară și ar putea chiar duce la dispariția paracetamolului și a metforminului din farmacii.

Este al doilea avertisment similar al producătorilor de medicamente grupați în cadrul Asociației Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR), după un prim semnal de alarmă transmis în septembrie.

Potrivit asociației, această directivă impune taxe noi pentru producătorii de medicamente, care nu pot să gestioneze costurile prin majorarea prețurilor, deoarece acestea sunt strict reglementate de Ministerul Sănătății.

Una dintre problemele legate de această directivă este subestimarea costurilor pentru industria farmaceutică de către Executivul UE de la Bruxelles. „Studiul de fezabilitate care a fost făcut de către Comisia Europeană a subestimat impactul pe care această directivă îl va avea asupra industriei farmaceutice. Comisia a Estimat un impact de 1,2 miliarde de euro pe an, pentru toată Europa, dar un studiu făcut foarte recent de agenția de mediu din Germania estimează mai mult de 1 miliard doar pentru Germania”, a declarat preşedintele APMGR, Simona Cocoş, în cadrul conferinței.

Potrivit proiectului de directivă, taxa va fi plătită în funcție de volum, ceea ce ar penaliza tocmai medicamentele cu adresabilitate mare. „Cu cât un medicament este folosit mai mult, cu atât producătorul va plăti o taxă mai mare”, a explicat Simona Cocoș.

Impactul cel mai important al directivei va fi asupra unor medicamente esențiale, folosite de un număr mare de pacienți, avertizează producătorii.

Spre exemplu, în cazul paracetamolului, un medicament cu preț nereglementat și eliberat fără prescripție, impactul directivei va fi o creștere a prețului cu 45%, care va fi suportată integral de pacienți.

În cazul metforminului, prețul s-ar majora cu 48%, însă medicamentul are preț reglementat de stat, iar efectul ar putea fi retragerea din piață. Nicoleta ZANCU