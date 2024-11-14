Parc de un milion de euro la Moinești

Șoferi, atenție ce postați pe rețelele de socializare! Amenzile sunt uriașe!
Municipiul Moinești din județul Bacău beneficiază de o nouă zonă de relaxare modernă și elegantă, grație proiectului de reabilitare completă a Parcului Tei, o investiție care a depășit un milion de euro.

În suprafață de 4.000 de mp, parcul este unul din cele mai îndrăgite locuri din municipiu, cu o istorie îndelungată, după cum a declarat primarul de Moinești, Valentin Vieru. Este o lucrare de peste 1.000.000 euro, în ceea ce privește realizarea aleilor, spațiilor verzi, băncilor, dar și un loc de joacă de peste 100.000 euro, atras din fonduri europene -mobilează un parc situat în zona centrală a municipiului Moinești, în apropierea Spitalului Municipal. 

