Stiri
Anunturi
Anunturi ziarul EVENIMENTUL
Ilie Bolojan afirmă că impozitele pe proprietate pentru persoane fizice ar putea creşte, de la 1 ianuarie, chiar cu 70%
DOCUMENT Operațiunea 'Poluatorul plătește': Impozitele pentru mașini vor bubui. La Guvern se lucrează pentru noile tarife
Autostrăzile din Moldova, blocate!
Nimeni nu se aștepta la o asemenea locație: Trump a anunțat nu doar data, dar și locația unde se vede cu Putin
Țăranii adevărați, izgoniți pe trotuare. Piețele Iașului au fost ocupate de comercianți cu marfă de depozit
Surse din Rusia dezvăluie când va avea loc marea întâlnire dintre Trump și Putin: Ucraina pică între scaune
12.000 de euro cheltuiți de o primărie cu 2.000 de locuitori pentru a cânta Florin Salam
Bolojan pune frână autostrăzilor - UMB primește răspuns nefavorabil de la Guvern!
Coliere cu Diamante – Eleganța care învăluie orice apariție
RCA-ul lovește în plin transportatorii din Iași
vezi/publică ANUNȚURI
Publica anuntul tau

Parcul din fața Teatrului Național, aproape gata!

parc1
parc2
parc3

Dimensiune font:

| 10-08-2025 15:40

Lucrările de modernizare a parcului din fața Teatrului Național „Vasile Alecsandri” sunt pe ultima sută de metri, stadiul investiției ajungând la aproximativ 90%. Spațiul va face parte din Axa Culturală ce leagă Catedrala Mitropolitană, Teatrul Național și Filarmonica, devenind un punct de atracție pentru ieșeni și turiști.

În ultimele săptămâni au fost montate plăcile de marmură și granit care îmbracă aleile pietonale și amfiteatrul, mobilierul urban – bănci și coșuri de gunoi – precum și sistemul modern de iluminat. Lucrările la fântâna arteziană continuă, iar vestigiile arheologice descoperite vor fi conservate și valorificate printr-un mic muzeu de sit.

Statuile au fost readuse și așezate pe soclurile refăcute, iar vegetația matură a fost păstrată, completată cu noi plantații de arbori, arbuști și flori. Urmează montarea rulourilor de gazon și a unui sistem automat de irigație.

Parcul, cu o suprafață totală de 9.700 mp, va include peste 7.000 mp de spații verzi, un teatru de vară, panouri pentru expoziții, o fântână interactivă, alei pietonale elegante și iluminat ambiental.

Investiția se ridică la 18,35 milioane de lei, iar autoritățile estimează că noul parc va fi finalizat în perioada imediat următoare, transformând zona centrală într-un veritabil spațiu cultural în aer liber. Carmen DEACONU

 

Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari știri, direct pe telefon!

Ești mereu pe fugă? Noi îți trimitem zilnic cele mai importante 3 știri din Iași, Moldova și țară – scurt, clar, fără spam.

Plus: alerte locale de urgență, noutăți exclusive și acces rapid la anunțuri importante.

► Intră pe canalul nostru oficial:

⇒ Încearcă 3 zile. Dacă nu-ți place, poți ieși oricând.

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
Ilie Bolojan afirmă că impozitele pe proprietate pentru persoane fizice ar putea creşte, de la 1 ianuarie, chiar cu 70%

22:07

Ilie Bolojan afirmă că impozitele pe proprietate pentru persoane fizice ar putea creşte, de la 1 ianuarie, chiar cu 70%

Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 10 august, 2025. Report de peste 3,88 milioane de euro la Loto 6/49

19:33

Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 10 august, 2025. Report de peste 3,88 milioane de euro la Loto 6/49

Impozite auto triplate pentru zeci de mii de ieșeni!

19:06

Impozite auto triplate pentru zeci de mii de ieșeni!

Boom imobiliar în Iași! Orașul a depășit Clujul și Constanța la vânzări de locuințe

19:06

Boom imobiliar în Iași! Orașul a depășit Clujul și Constanța la vânzări de locuințe

Dobânzile BNR au rămas la valorile din august 2024

19:05

Dobânzile BNR au rămas la valorile din august 2024

Copiii mici, tot mai afectați de COVID!

19:04

Copiii mici, tot mai afectați de COVID!

CUG-ul, fără apă!

19:03

CUG-ul, fără apă!

România, la un pas să rateze miliardele UE. Un expert în IMM-uri cunoscut în Iași intră în lupta contra birocrației care sufocă fondurile europene

18:52

România, la un pas să rateze miliardele UE. Un expert în IMM-uri cunoscut în Iași intră în lupta contra birocrației care sufocă fondurile europene

O grevă generală nu ar fi în avantajul profesorilor

18:50

O grevă generală nu ar fi în avantajul profesorilor

Bacul de toamnă: 999 candidaţi îşi încearcă, din nou, şansa

18:11

Bacul de toamnă: 999 candidaţi îşi încearcă, din nou, şansa

Elevii ieşeni, campioni mondiali la robotică!

18:08

Elevii ieşeni, campioni mondiali la robotică!

Trump – Putin = 1, x, 2?

17:24

Trump – Putin = 1, x, 2?

Sucul de sfeclă – elixirul roșu care dă putere inimii, minții și corpului

16:56

Sucul de sfeclă – elixirul roșu care dă putere inimii, minții și corpului

Perseidele, noaptea în care cerul va ploua cu stele

16:45

Perseidele, noaptea în care cerul va ploua cu stele

Iașul primește încă un tramvai ultra-modern din lotul european Bozankaya

16:14

Iașul primește încă un tramvai ultra-modern din lotul european Bozankaya

Parcul din fața Teatrului Național, aproape gata!

15:40

Parcul din fața Teatrului Național, aproape gata!

Lista comunelor din Iași unde tăierea ajutorului social va lovi cel mai tare. Lungani și Mironeasa, primele pe listă

13:29

Lista comunelor din Iași unde tăierea ajutorului social va lovi cel mai tare. Lungani și Mironeasa, primele pe listă

Gigi Becali a pierdut o sumă fabuloasă, din cauza Guvernului: 'Omul lui Bolojan mi-a promis că-i aduce cu picioarele pe pământ'

13:23

Gigi Becali a pierdut o sumă fabuloasă, din cauza Guvernului: 'Omul lui Bolojan mi-a promis că-i aduce cu picioarele pe pământ'

DOCUMENT Operațiunea 'Poluatorul plătește': Impozitele pentru mașini vor bubui. La Guvern se lucrează pentru noile tarife

13:14

DOCUMENT Operațiunea 'Poluatorul plătește': Impozitele pentru mașini vor bubui. La Guvern se lucrează pentru noile tarife

Iașul, scena unui război tacit pe posturi didactice. Normele bugetare strâng șurubul înainte de școală

12:30

Iașul, scena unui război tacit pe posturi didactice. Normele bugetare strâng șurubul înainte de școală

Victorie splendidă pentru Sorana. Câți bani și-a asigurat pentru calificarea în turul trei la Cincinnati

11:11

Victorie splendidă pentru Sorana. Câți bani și-a asigurat pentru calificarea în turul trei la Cincinnati

Autostrăzile din Moldova, blocate!

20:55

Autostrăzile din Moldova, blocate!

BANCUL ZILEI-Trei blonde vor să treacă un râu

20:54

BANCUL ZILEI-Trei blonde vor să treacă un râu

„Cel mai urât câine din lume” este, oficial, Petunia, un bulldog francez fără păr. Suma câștigată de stăpână la concurs

20:44

„Cel mai urât câine din lume” este, oficial, Petunia, un bulldog francez fără păr. Suma câștigată de stăpână la concurs

SuperLiga: UTA Arad, pe primul loc în clasament. Victorie cu Farul Constanța

20:40

SuperLiga: UTA Arad, pe primul loc în clasament. Victorie cu Farul Constanța

Ilie Bolojan pregătește un adevărat cutremur în sistemul bugetar: Interzicerea cumulului pensie-salariu și interzicerea detașărilor

20:33

Ilie Bolojan pregătește un adevărat cutremur în sistemul bugetar: Interzicerea cumulului pensie-salariu și interzicerea detașărilor

Nava spațială care ar putea transporta 1.000 de oameni în spațiul cosmic. Ce este Proiectul Chrysalis, de fapt și ce scop are

18:58

Nava spațială care ar putea transporta 1.000 de oameni în spațiul cosmic. Ce este Proiectul Chrysalis, de fapt și ce scop are

Horoscop, 10 - 16 august. Mercur e retrograd. Berbec - ceartă

18:47

Horoscop, 10 - 16 august. Mercur e retrograd. Berbec - ceartă

ANAF verifică firmele care deduc cheltuieli în interesul personal al asociaților

18:40

ANAF verifică firmele care deduc cheltuieli în interesul personal al asociaților

Tensiuni noi în coaliție. Liderul PSD Iași critică Guvernul Bolojan pentru plasarea autostrăzilor A7 și A8 la „coada listei” de priorități

18:35

Tensiuni noi în coaliție. Liderul PSD Iași critică Guvernul Bolojan pentru plasarea autostrăzilor A7 și A8 la „coada listei” de priorități

Guvernul lovește în neplătitorii de taxe. Ajutorul social, tăiat direct pentru datorii la bugetul local. Iașul, printre orașele vizate

14:03

Guvernul lovește în neplătitorii de taxe. Ajutorul social, tăiat direct pentru datorii la bugetul local. Iașul, printre orașele vizate

Biblioteca de vacanță din Iași prinde viață în august. Filme, ateliere, lectură și concursuri pentru toate vârstele

12:43

Biblioteca de vacanță din Iași prinde viață în august. Filme, ateliere, lectură și concursuri pentru toate vârstele

Luna plină în Vărsător, 9 august 2025. Momentul zero pentru relații și autenticitate reală

11:29

Luna plină în Vărsător, 9 august 2025. Momentul zero pentru relații și autenticitate reală

Iașul care trăiește pe abonament. Livratorii și freelanceri sunt noua clasă precară

11:15

Iașul care trăiește pe abonament. Livratorii și freelanceri sunt noua clasă precară

Iașul, pe lista marilor schimbări. Casa de Cultură a Studenților ar putea trece din mâna statului în cea a Primăriei

10:49

Iașul, pe lista marilor schimbări. Casa de Cultură a Studenților ar putea trece din mâna statului în cea a Primăriei

Iașul invizibil. Migrația rescrie orașul fără ca nimeni să observe

10:20

Iașul invizibil. Migrația rescrie orașul fără ca nimeni să observe

Iașul răsună din nou. Festivalul „Barbu Lăutaru” readuce tarafurile și muzicile arhaice în inima orașului

10:18

Iașul răsună din nou. Festivalul „Barbu Lăutaru” readuce tarafurile și muzicile arhaice în inima orașului

Nimeni nu se aștepta la o asemenea locație: Trump a anunțat nu doar data, dar și locația unde se vede cu Putin

10:03

Nimeni nu se aștepta la o asemenea locație: Trump a anunțat nu doar data, dar și locația unde se vede cu Putin

Primii „decreței” ies la pensie. Generația crescută pentru sacrificiu se lovește de noi incertitudini

09:50

Primii „decreței” ies la pensie. Generația crescută pentru sacrificiu se lovește de noi incertitudini

Copiii crescuți cu cheia digitală la gât. Generația singurătății conectate în Iașul anului 2025

09:30

Copiii crescuți cu cheia digitală la gât. Generația singurătății conectate în Iașul anului 2025

Copiii generației Alpha ne scapă printre degete. Școala veche nu-i mai prinde din urmă

08:45

Copiii generației Alpha ne scapă printre degete. Școala veche nu-i mai prinde din urmă

Descoperă magia la Iași. Opera Națională Română deschide stagiunea 2025–2026 cu un program grandios

08:13

Descoperă magia la Iași. Opera Națională Română deschide stagiunea 2025–2026 cu un program grandios

Educație pe datorie. La Iaşi, mulți părinți se împrumută pentru rechizite

08:00

Educație pe datorie. La Iaşi, mulți părinți se împrumută pentru rechizite

Ieșenii vor plăti impozite mai mari pentru locuințe, terenuri și mașini

07:54

Ieșenii vor plăti impozite mai mari pentru locuințe, terenuri și mașini

Țăranii adevărați, izgoniți pe trotuare. Piețele Iașului au fost ocupate de comercianți cu marfă de depozit

07:43

Țăranii adevărați, izgoniți pe trotuare. Piețele Iașului au fost ocupate de comercianți cu marfă de depozit

Ieşenii, invitați să-și culeagă singuri legumele și fructele direct din fermele locale

07:40

Ieşenii, invitați să-și culeagă singuri legumele și fructele direct din fermele locale

Statul taie din viitorul a 7.000 de familii din Iași. De la 1 septembrie, indemnizațiile pentru creșterea copilului scad cu 10%

07:38

Statul taie din viitorul a 7.000 de familii din Iași. De la 1 septembrie, indemnizațiile pentru creșterea copilului scad cu 10%

Iași, singurul oraș unde locuințele vechi sunt mai scumpe decât cele noi

07:05

Iași, singurul oraș unde locuințele vechi sunt mai scumpe decât cele noi

BANCUL ZILEI-– 3 nebuni făceau gălăgie într-un avion

22:06

BANCUL ZILEI-– 3 nebuni făceau gălăgie într-un avion

Cum se vor face plățile de la Pilonul II după pensionare și ce se întâmplă cu banii rămași dacă nu ai moștenitori

21:38

Cum se vor face plățile de la Pilonul II după pensionare și ce se întâmplă cu banii rămași dacă nu ai moștenitori

ULTIMELE ANUNTURI LICITATII
Licitatie SC Lactis SA, vanzare punct de lucru Iasi. OMEGA S.P.R.L., debitor S.C. LACTIS S.A. C.I.F. 1977012, J22/437/1991, organizează în data de 09.09.2025 orele 09:00 la biroul lichidatorului din Iaşi, bd. Metalurgiei nr.8 (în incinta SC Lactis SA), jud. Iaşi, licitaţie pentru vânzarea activului -Punct de lucru Iași -FABRICA DE PRODUSE LACTATE Iaşi, din Iaşi, b-dul Metalurgiei nr.8, jud. Iaşi (clădiri administrative, magazii, spălătorie, bazine, posturi de echipamente electrice etc) situată pe un teren în suprafaţă totală de 16.080,39 mp, preţul total de pornire al licitaţiei este 38.400.000,00 lei. Bunurile imobile se vând în bloc. Preţul exprimat mai sus nu conţine TVA. Detalii pe site-urile www.omega-sprl.ro și www.licitatii-insolventa.ro. Persoană de contact dl. Ioniţă Ioan, 0740621722, zilnic, orele 09:00-15:00.
Licitatie com. Scanteia, teren 21,968 mp. 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi, telefon 0232/229.260, fax 0232/229.260, e-mail: achizitii@comunascanteia.ro, cod fiscal 4540313. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: teren apartinand domeniului privat al Comunei Scanteia in suprafata totala de 21.968 mp, format din 1.733 mp teren livada, 18.267 mp ape statatoare, 1.968 mp dig de pamant, situat in extravilanul comunei Scanteia, sat Scanteia, judetul Iasi, avand nr.cadastral 61464, CF 61464, conform H.C.L. Scanteia nr. 44/12.06.2025 si temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: Se poate descarca de pe site-ul Comunei Scanteia. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Documentatia de atribuire se poate descarca de pe adresa website: www.comuna scanteia.ro. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 02.09.2025, ora 15.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 11.09.2025, ora 11.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusa la Registratura Comunei Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 11.09.2025, ora 11.30 la sediul Comuna Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Actiunea in justitie se poate introduce la Sectia de Contencios administrativ a Tribunalului Iasi, municipiul Iasi, Str. Elena Doamna nr. 1A, judetul Iasi, telefon 0332/403.642, fax 0332/435.700, e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 07.08.2025.
Licitatie com. Mihai Eminescu. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Mihai Eminescu, cu sediul in comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani, telefon 0231/512.183, fax 0231/506.201, e-mail: primaria_me@yahoo.com, cod fiscal 3503600. Reglementari legale privind acordarea de finantare nerambursabila: In baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare, si H.C.L. Comuna Mihai Eminescu nr. 29/20.03.2025 privind aprobarea bugetului pe anul 2025. Perioada de finantare: anul 2025. Suma totala alocata de la bugetul local este de 100.000 Lei si se aloca in intregime pentru domeniul Culte religioase. Criteriile de acordare a finantarilor nerambursabile sunt cele prezentate in Ghidul solicitantului privind acordarea unui sprijin financiar in anul 2025 unitatilor de cult religios din Comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani, aprobat prin H.C.L. Comuna Mihai Eminescu nr. 46/11.04.2025 privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitatile nonprofit de interes local. Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerilor de proiecte/ programe se poate obtine de pe site-ul Comunei Mihai Eminescu: www.comunamihai eminescu.ro. Documentatia de solicitare a finantarii nerambursabile se poate descarca de pe site-ul autoritatii contractante: www.comuna mihaieminescu.ro sau se poate procura de la sediul Comunei Mihai Eminescu, comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani. Data-limita pentru depunerea propunerilor de proiecte: 08.09.2025, ora 14.00, Comuna Mihai Eminescu, comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani. Perioada la care se desfasoara selectia de proiecte, verificarea eligibilitatii, a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara si evaluarea propunerilor de proiecte este: 09.09.2025 -11.09.2025.
Licitatie Comcereal Vaslui, proprietati imobiliare. CONSORTIUL format din Five Administration SPRL -Filiala Iasi si LD Expert Grup SPRL, in calitate de Administratori judiciari ai Comcereal SA Vaslui -in reorganizare, cu sediul social in Vaslui, str. Podu Inalt nr. 1, jud. Vaslui, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J37/88/1996, CUI 8208253, organizeaza 3 licitatii publice cu strigare, in datele de 20.08.2025, 03.09.2025 si 17.09.2025 in vederea valorificarii urmatoarelor active aflate in patrimoniul debitoarei, astfel: De la ora 12:00: Proprietate imobiliara denumita-„Baza Husi” -pachet bunuri imobile +bunuri mobile -Pret pornire 4.578.576,27 Lei; De la ora 13:00: Proprietate imobiliara denumita „Baza Husi Patule” -pachet bunuri imobile +bunuri mobile -Pret pornire: 2.367.962,61 Lei. Orele anuntate pentru fiecare Activ se respecta pentru fiecare zi in care se vor organiza licitatii. Preturile de pornire ale licitatiei nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Activele pot fi vizionate prin programare prealabila dupa achizitionarea caietului de sarcini. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor, la pretul de 3.570 Lei (TVA inclus) pentru fiecare Activ in parte si ulterior, semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@ five- advisory.ro. Licitatia va avea loc la sediul societatii Comcereal SA din Vaslui, str. Podu Inalt nr. 1, jud. Vaslui sau prin corespondenta/ videoconferinta, dupa cum va decide Administratorul judiciar de la caz la caz. Documentatia de participare la licitatie va fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five -advisory.ro, pana cel tarziu cu o zi inainte de data fiecarei licitatii, ora 16:00. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice nu vor fi luate in considerare. Vizionarea activelor se va face numai in baza unei programari prealabile, la societatea Comcereal, la numerele de telefon: 0744610064 si 0335407617 sau e-mail: office@comcereal-vaslui.ro si numai dupa achizitionarea Caietului de sarcini. Informatii privind achizitionarea Caietelor de sarcini pot fi obtinute pe e-mail: vanzari_filiala@five-advisory.ro
ULTIMELE ANUNTURI Locuri de munca
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
Doresc colaborare indelungata cu maseur - kinetoterapeut/a la domiciliu sau cabinet cu preturi decente. Astept doar oferte serioase. Telefon 0735722688
Societate comerciala angajeaza electrician, instalator sanitar si zugrav pentru lucrari de mentenanta in statii de distributie carburanti. Permisul de conducere constituie un avantaj. Telefon 0728320912
ULTIMELE ANUNTURI Imobiliare vanzari
Duplex Visani, 100 mp utili, 250 mp teren, beci 30 mp + 4 camere, racordata la toate utilitatile, pret 115000 euro neg. Duplexul este parter + etaj + mansarda. # 0759567099
Teren de 255 mp cu proiect de casa p+1, langa pista Pacurari, 130000 euro, Telefon 0741384731
Teren de 255 mp cu proiect de casa, langa piata Pacurari, 130.000 euro. Telefon 0741384731
Apartament intabulat, 2 camere, 55 mp, mobilat/utilat nou, plus boxa langa apartament, bloc 2024, se vinde de la persoana fizica, Evergreen Residence, Tatarasi, etaj intermediar, bloc cu 2 lifturi, balcon generos, finisaje moderne. Complex cu parcari, loc de joaca, securitate, spatii verzi. Langa statie tramvai. 130.000 euro. Telefon 0741384731
Impozite auto triplate pentru zeci de mii de ieșeni!
10/08/2025 19:06

Impozite auto triplate pentru zeci de mii de ieșeni!

* de la 1 ianuarie 2026, masinile mai vechi de 15 ani care nu respectă standardul Euro 4 sau superior vor fi taxate cu impozite si de două-trei ori mai mari * in Iasi, situatia este deosebit de relevantă: di ...

Boom imobiliar în Iași! Orașul a depășit Clujul și Constanța la vânzări de locuințe
10/08/2025 19:06

Boom imobiliar în Iași! Orașul a depășit Clujul și Constanța la vânzări de locuințe

* Iasul continuă să fie unul dintre cele mai atractive orase pentru investitii si relocări, mentinandu-se in fruntea pietei imobiliare urbane din Romania * luna trecută, in capitala Moldovei s-au perfectat ...

CUG-ul, fără apă!
10/08/2025 19:03

CUG-ul, fără apă!

Din cauza necesitătii efectuării unor lucrări de mentenantă la retelele de distributie a apei, ApaVital SA nu va putea furniza apă potabilă in ziua de marti 12 august 2025, in intervalul orar estimat 8:00 ...

România, la un pas să rateze miliardele UE. Un expert în IMM-uri cunoscut în Iași intră în lupta contra birocrației care sufocă fondurile europene
10/08/2025 18:52

România, la un pas să rateze miliardele UE. Un expert în IMM-uri cunoscut în Iași intră în lupta contra birocrației care sufocă fondurile europene

Romania are, teoretic, pană in 2029 o sansă istorică: aproape 80 de miliarde de euro disponibili din fonduri europene. În realitate, tara se miscă periculos de incet. Procese greoaie, raportări exces ...

O grevă generală nu ar fi în avantajul profesorilor
10/08/2025 18:50

O grevă generală nu ar fi în avantajul profesorilor

* presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret” subliniază in perioada grevei generale contractele de muncă se suspendă, ceea ce inseamnă că profesorii nu ar primi salariu, ia ...

Bacul de toamnă: 999 candidaţi îşi încearcă, din nou, şansa
10/08/2025 18:11

Bacul de toamnă: 999 candidaţi îşi încearcă, din nou, şansa

Pentru unii, Bacalaureatul din august este o nouă şansă. Pentru alţii este ultima redută inainte de a inchide definitiv capitolul liceului. În judeţul Iaşi, 999 de absolvenţi ai claselor a XII-a ...

Elevii ieşeni, campioni mondiali la robotică!
10/08/2025 18:08

Elevii ieşeni, campioni mondiali la robotică!

Şcoala Primară „Carol I” din Iaşi pune din nou Romania pe harta performanţei. Şase prichindei au dus tricolorul in faţa a peste 300 de echipe din intreaga lume şi au urcat pe cea mai inaltă ...

Iașul primește încă un tramvai ultra-modern din lotul european Bozankaya
10/08/2025 16:14

Iașul primește încă un tramvai ultra-modern din lotul european Bozankaya

* pe străzile Iasului circulă deja 18 tramvaie Bozankaya, proiectate special pentru capitala Moldovei, iar livrarea completă a noilor vehicule va consolida semnificativ flota locală de transport public * da ...

Lista comunelor din Iași unde tăierea ajutorului social va lovi cel mai tare. Lungani și Mironeasa, primele pe listă
10/08/2025 13:29

Lista comunelor din Iași unde tăierea ajutorului social va lovi cel mai tare. Lungani și Mironeasa, primele pe listă

Un proiect de reformă administrativă aflat in dezbatere publică propune ca ajutorul social să nu mai fie acordat neconditionat. Persoanele care au datorii la bugetul local ar putea vedea o parte din sumă r ...

Iașul, scena unui război tacit pe posturi didactice. Normele bugetare strâng șurubul înainte de școală
10/08/2025 12:30

Iașul, scena unui război tacit pe posturi didactice. Normele bugetare strâng șurubul înainte de școală

La Iasi, ca si in restul tării, scolile se pregătesc să primească, săptămana viitoare, o versiune revizuită a listei posturilor didactice vacante si rezervate, asa cum prevede procedura oficială pentru ...

Economie
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 10 august, 2025. Report de peste 3,88 milioane de euro la Loto 6/49

Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 10 august, 2025. Report de peste 3,88 milioane de euro la Loto 6/49

Sport
Victorie splendidă pentru Sorana. Câți bani și-a asigurat pentru calificarea în turul trei la Cincinnati

Victorie splendidă pentru Sorana. Câți bani și-a asigurat pentru calificarea în turul trei la Cincinnati

Sanatate
Copiii mici, tot mai afectați de COVID!

Copiii mici, tot mai afectați de COVID!

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei