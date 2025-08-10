Parcul din fața Teatrului Național, aproape gata!

Lucrările de modernizare a parcului din fața Teatrului Național „Vasile Alecsandri” sunt pe ultima sută de metri, stadiul investiției ajungând la aproximativ 90%. Spațiul va face parte din Axa Culturală ce leagă Catedrala Mitropolitană, Teatrul Național și Filarmonica, devenind un punct de atracție pentru ieșeni și turiști.

În ultimele săptămâni au fost montate plăcile de marmură și granit care îmbracă aleile pietonale și amfiteatrul, mobilierul urban – bănci și coșuri de gunoi – precum și sistemul modern de iluminat. Lucrările la fântâna arteziană continuă, iar vestigiile arheologice descoperite vor fi conservate și valorificate printr-un mic muzeu de sit.

Statuile au fost readuse și așezate pe soclurile refăcute, iar vegetația matură a fost păstrată, completată cu noi plantații de arbori, arbuști și flori. Urmează montarea rulourilor de gazon și a unui sistem automat de irigație.

Parcul, cu o suprafață totală de 9.700 mp, va include peste 7.000 mp de spații verzi, un teatru de vară, panouri pentru expoziții, o fântână interactivă, alei pietonale elegante și iluminat ambiental.

Investiția se ridică la 18,35 milioane de lei, iar autoritățile estimează că noul parc va fi finalizat în perioada imediat următoare, transformând zona centrală într-un veritabil spațiu cultural în aer liber. Carmen DEACONU