Părintele Dan Damaschin lansează o nouă campanie socială. Vrea să adune daruri pentru peste 10.000 de copii sărmani

Părintele Dan Damaschin lansează un nou apel de sprijin pentru a-i ajuta pe copiii sărmani de sărbători. Inițiativa lui se numește „Grăuntele de iubire", la fel ca și cele din anii anteriori.

"Dragilor, chiar dacă nopțile par a fi din ce în ce mai lungi, la Glasul Vieții timpul se contractă, mai ales acum când și Grăuntele de Iubire ne cheamă la reduceri de confort pentru bucurii din cele mai luminate.

Ce este Grăuntele de Iubire? Nu, nu e un nou soi de grâu minune, ci o campanie unde se împletesc iubirea și credința – adică exact lucrurile de care avem nevoie ca să facem minunile să se întâmple.

Ne pregătim pentru marea campanie de iarnă, așa că vă rog să uitați pe moment de decorațiunile de Crăciun, înghesuite încă prin containere sau hale chinezești și de visele la vacanțe înzăpezite (că tot e ditamai încălzirea globală) și să puneți mâna pe inimă… și pe portofel, card sau aplicații de banking!

Pentru cine este campania asta? Simplu – pentru cei 10.342 de copii sărmani sau orfani din Moldova.

Da, ați auzit bine! 10.342!

Avem ceva de muncă, dar știm că împreună, cu Dumnezeu, putem să-i ajutăm pe toți copiii noștri dragi să colinde cu zâmbetul pe buze și cu căldură, nu doar în suflet.

Planul?

Le ducem până când iarna își intră în drepturi pachete cu de toate: hăinuțe, încălțări, alimente și articole de igienă, ca să fie și ei gata de sărbătoare, exact așa cum merită.

Despre ,,ce și cum” să nu vă faceți griji, că doar suntem cei mai bogați în …copiii, iar la noi bunătatea nu e la reducere.

Nu că n-am avea cu ce ne lăuda, dar e bine să se știe că toți acești copilași nu primesc doar vreo pereche de șlapi și vreun tricouaș ,,sehaș” o dată pe an, ci îi ținem echipați complet de trei ori pe an cu ce-i mai bun din ce-i bun, iar pe deasupra și ieftin, că doar suntem profesioniștii lui… de la Glasul Vieții.

Nu cred că mai știți cum e să rămâi cu papucii rupți la școală sau cum e să aștepți să vină fratele mai mare, ca să poți pleca și tu măcar la câteva ore, chiar dacă doar frații trebuie să împartă totul și la bine, și la bocanci!

Deci, dragilor, fiți cu ochii pe noi în zilele următoare, că lansăm una dintre cele mai faine campanii pe care Asociația Glasul Vieții le-a făcut vreodată.

Doar așa ne vom simți cu toții mai iubiți, mai aproape de Domnul Iisus și de cei care au nevoie de noi!

Fiți pregătiți să DĂRUIM IUBIRE!

Mergem mai departe?", este mesajul părintelui Dan Damaschin.

Asociația „Glasul Vieții” a fost înființată la inițiativa părintelui Dan Damaschin în anul 2012. ONG-ul derulează unele dintre proiecte sociale cele mai mari din județul Iași.

