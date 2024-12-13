Parlamentarii Iașului, gata de muncă

* la ceremonia de joi după-amiază au fost înmânate mandatele de parlamentari pentru deputaţii Alexandru Rafila (PSD), Bogdan Cojocaru (PSD), Maricel Popa (PSD), Alexandru Muraru (PNL), Sorin Afloarei (PNL), Ştefan Tanasă (USR), Monica Berescu (USR), Ciprian Paraschiv (AUR), Silviu Gurlui (AUR), Cristina Dascalu (AUR), Simona Macovei Ilie (SOS România), Ancuta Irimia (POT) * au intrat în posesia mandatelor de senator şi Dan Caşcaval (PSD), Claudiu Târziu (AUR), Lucian Rusu (PNL), Marius Bodea (USR), Dumitru Manea (SOS România) * noul Legislativ, desemnat în urma alegerilor din 1 decembrie, a fost convocat de președinte pentru ziua de vineri, 20 decembrie

Deputaţii şi senatorii au primit certificatele de parlamentari în cadrul unei ceremonii organizate în Sala Voievozilor de la Palatul Culturii. Au lipsit deputaţii Alexandru Rafila (PSD), Claudiu Târziu (AUR) şi Ciprian Paraschiv (AUR). Aceştia au mandatat alte persoane să primească respectivele documente. „Ne aşteaptă un an, care noi ne dorim să fie liniştit dar perspectivele, să fim realişti, nu sunt tocmai bune. Dar tot de noi ţine ca acest nou an să fie unul bun sau mai bun decât cel care tocmai se încheie. Dumneavoastră aveţi puterea asta. De la dumneavoastră aşteptarea să faceţi ca anul nou să fie unul bun, liniştit, să fie paşnic pentru noi toţi. Vă felicit pe toţi!”, a spus preşedinta Tribunalului Iaşi, Oana-Monica Damian.

Miza pe infrastructură

La ceremonia de joi după-amiază au fost înmânate mandatele de parlamentari pentru deputaţii Alexandru Rafila (PSD), Bogdan Cojocaru (PSD), Maricel Popa (PSD), Alexandru Muraru (PNL), Sorin Afloarei (PNL), Ştefan Tanasă (USR), Monica Berescu (USR), Ciprian Paraschiv (AUR), Silviu Gurlui (AUR), Cristina Dascalu (AUR), Simona Macovei Ilie (SOS România), Ancuta Irimia (POT).

„Sunt bucuros că am primit mandatele ieşenilor. Sunt încărcat de optimism şi de răspundere, pentru că trebuie să transpun în fapte proiectele cetăţenilor din Iaşi. Sunt cele legate în primul rând de învăţământul universitar şi de cercetare, dar şi de mediu, deopotrivă. Vreau să pun în practică soluţiile la lucrurile semnalate de mine în spaţiul public. Mai sunt şi proiectele care ţin de un program amplu la nivel naţional” a spus profesorul universitar Silviu Gurlui, nou deputat de Iaşi din partea AUR.

Fost ministru, prefect de Iaşi, acum deputat din partea PSD, Bogdan Cojocaru, îşi propune ca în mandatul său să fie finalizate toate proiectele de mare infrastructură. „Vreau finalizarea acestor proiecte demarate. Se construieşte Spitalul Regional de Urgenţă datorită unei guvernări bune avute în ultimii ani de PSD, Autostrada A7 se construieşte, şi acest lucru e evident, iar Autostrada A8 a făcut în ultimii doi ani de zile paşi importanţi în aşa fel încât să devină realitate. Aşteptăm ca în cursul săptămânii viitoare să fie semnată procedura de proiectare şi execuţie. Iată că sunt trei mari proiecte pentru care am militat şi în calitate de prefect şi de preşedinte de organizaţie. Voi face acest lucru în continuare şi ca parlamentar de Iaşi. Voi fi acel deputat de care ieşenii are nevoie”, a spus deputatul PSD Bogdan Cojocaru.

Marile proiecte de infrastructură ale Iaşului şi finalizarea acestora sunt şi pe agenda deputatului PNL Alexandru Muraru. „Este importantă susţinerea celor mai mari proiecte ale Iaşiului, autostrăzile A7 şi A8, centura Iaşiului, sectorul de est, de asemenea, centura oraşelor Podu Iloaiei şi Hârlău şi, evident, proiectele care ţin de zona educaţională, de sănătate şi culturală. Aş menţiona SRU şi Spitalul Regional de Boli Cardiovasculare şi, evident, acest spital de boli respiratorii, iar pe zona de cultură, noul sediul pentru Operă”, a spus deputatul PNL Alexandru Muraru.

„500 de milioane de euro, să deblocăm Iaşul şi suburbiile”

Au intrat în posesia mandatelor de senator şi Dan Caşcaval (PSD), Claudiu Târziu (AUR), Lucian Rusu (PNL), Marius Bodea (USR), Dumitru Manea (SOS România). „Mulţumesc ieşenilor care mi-au acordat încrederea, o încredere foarte onorantă care mă obligă. În acest moment în care am reuşit să depăşesc campania electorală este să facem un grup al ieşenilor din parlament, indiferent de apartenenţa la partid, care să sprijine Iaşiul, judeţul Iaşi, şi Moldova”, a spus senatorul PSD Dan Caşcaval. El este şi la al doilea mandat de rector al Universităţii Tehnice din Iaşi

Nou senator PNL, Lucian Rusu, îşi doreşte să dărâme zidurile şi să construiască podurile necesare realizării proiectelor Iaşiului. „Misiunea mea în Parlamentul României este aceea de a construi poduri şi nu ziduri, de mă zbate pentru proiectelor Iaşului. Am avut funcţia în Guvernul României, în Executiv, am candidat şi în 2020 pentru Parlamentul României. Le mulțumesc tuturor ieşenilor că au ieşit la vot şi au acordat încrederea echipei liberale. Ne vom zbate pentru fiecare proiect de dezvoltare locală a judeţului nostru şi pentru întreaga Moldovă”, a spus senatorul Lucian Rusu (PNL).

Şi pentru senatorul USR Marius Bodea, priorităţile sunt investiţiile în marile proiecte. „Am propus un master plan de mobilitate care înseamnă 500 de milioane de euro pentru Iaşi, să deblocăm Iaşul şi suburbiile, pentru că acestea sunt probleme majore pentru Iaşi şi ieşeni, şi de aici derivă şi alte probleme. Am propus că indiferent de partid să facem o coaliţie pentru Iaşi şi să facem aşa cum au făcut şi ceilalţi din celelalte zone ale ţării, să ne adunăm la o masă şi să nu votăm niciun proiect până nu sunt aprobate proiectele noastre”, a spus Marius Bodea.

