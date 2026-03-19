Participare-record la concursul dedicat Zilei Mondiale a Apei. 22 de echipaje din România și Republica Moldova vin la Iași

Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași și ApaVital SA Iași transformă și în acest an Ziua Mondială a Apei într-un eveniment de anvergură, dedicat tinerilor și cunoașterii. Ediția a XII-a a concursului de cultură generală pentru liceeni se anunță una excepțională, după ce a atras un număr record de participanți și a devenit, practic, o veritabilă olimpiadă a cunoașterii pentru elevi din România și Republica Moldova.

Competiția va avea loc vineri, 20 martie 2026, de la ora 12:00, la Filiala „Ion Creangă” a Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași, din Casa Sindicatelor, Bd. Socola nr. 34. Tema propusă în acest an, „Apa și civilizația umană”, deschide un cadru generos pentru întrebări, reflecție și creativitate, punând în lumină rolul esențial al apei în evoluția societății.

Organizatorii anunță participarea a 22 de echipaje, adică 66 de elevi, acesta fiind cel mai mare număr înregistrat în istoria concursului. Dintre acestea, 12 echipaje provin din județul Iași și reprezintă licee și colegii din municipiul Iași, dar și din Pașcani și Hârlău: Colegiul Național Iași, Colegiul Național „C. Negruzzi” Iași, Colegiul „Richard Wurmbrand” Iași, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iași, Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” Iași, Liceul Tehnologic „Petru Poni” Iași, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași, Liceul Teoretic „Varlaam Mitropolitul” Iași, Liceul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Liceul Tehnologic Hârlău și Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani.

Alte 10 echipaje vin din Republica Moldova, după drumuri de sute de kilometri, din orașe precum Chișinău, Bălți, Ungheni, Hâncești, Căușeni, Cimișlia, Anenii Noi și Tiraspol. Acestea reprezintă Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Chișinău, Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Chișinău, Colegiul Național de Coregrafie Chișinău, Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” Hâncești, Liceul Teoretic „B. P. Hasdeu” Bălți, Liceul Teoretic „Ion Creangă” Ungheni, Liceul Teoretic „Ion Creangă” Căușeni, Liceul Teoretic „Ion Creangă” Cimișlia, Liceul Teoretic „Andrei Straistă” Anenii Noi și Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Tiraspol.

Concursul va testa atât nivelul de cultură generală, cât și creativitatea participanților. Liceenii vor avea de trecut prin două probe solicitante. Prima este „Maratonul cunoștințelor”, un test-grilă cu 20 de întrebări interdisciplinare din geografie, istorie, știință și literatură. A doua este proba de creativitate, care presupune redactarea unui eseu la prima vedere, în care concurenții vor trebui să integreze armonios 10 cuvinte-cheie despre rolul apei în evoluția umanității.

Efortul elevilor este susținut de partenerul tradițional ApaVital SA Iași, care oferă premii în bani în valoare totală de 5.400 de lei. Acestea vor fi acordate celor mai bune patru echipaje: 1.800 de lei pentru locul I, 1.500 de lei pentru locul al II-lea, 1.200 de lei pentru locul al III-lea și 900 de lei pentru locul al IV-lea.

Ziua Mondială a Apei, marcată anual pe 22 martie, este prezentată de organizatori drept mai mult decât o simplă dată din calendar. Ea rămâne un apel la responsabilitate, iar concursul de la Iași arată că noua generație înțelege importanța acestui recurs vital în echilibrul societății.

Maura ANGHEL