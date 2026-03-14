Pasarelă pietonală, în zona Doi Băieți!

Un nou proiect de infrastructură urbană începe să prindă contur în Iași, în zona intens circulată Doi Băieți. Compania Kaufland România a demarat lucrările pentru construirea unei pasarele pietonale menite să faciliteze accesul pietonilor către supermarketul din zonă și să sporească siguranța traversării într-un punct aglomerat al orașului.

Noua pasarelă va avea o lungime de aproximativ 71 de metri și o lățime de trei metri și va face legătura între Strada Ignat, la intersecția cu Strada Vasile Lupu, și parcarea magazinului Kaufland Doi Băieți. Proiectul vine ca răspuns la numeroasele sesizări ale clienților care reclamau dificultățile întâmpinate în accesarea pietonală a centrului comercial, într-o zonă cu trafic rutier intens.

Autorizația de construire a fost semnată în luna februarie de primarul Mihai Chirica, iar vineri, 13 martie 2026, edilul a efectuat o scurtă vizită pe șantier, alături de reprezentanții companiei și ai firmei de construcții, pentru a verifica stadiul lucrărilor.

Investiția, estimată la aproximativ 2,4 milioane de lei, este realizată integral de compania Kaufland România și reprezintă o obligație asumată de aceasta prin Hotărârea Consiliului Local nr. 379 / 2020, adoptată de Consiliul Local Iași.

Potrivit administrației locale, proiectul are rolul de a îmbunătăți fluxul pietonal din zonă și de a oferi o alternativă sigură pentru locuitorii cartierelor din apropiere care ajung frecvent la supermarket. „Investițiile private care aduc beneficii directe comunității sunt esențiale pentru un oraș modern. Atunci când mediul de afaceri și administrația locală lucrează împreună câștigă în primul rând ieșenii, prin infrastructură mai bună și servicii mai accesibile”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Odată finalizată, pasarela va deveni un punct important de legătură pietonală în zona Doi Băieți, contribuind atât la creșterea siguranței pietonilor, cât și la fluidizarea accesului către una dintre cele mai frecventate zone comerciale din estul orașului. Carmen DEACONU