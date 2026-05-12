Patimile după... alcool, varianta Rutiera

Șoselele din județul Iași au fost, din nou, scena unor situații extrem de periculoase, după ce polițiștii rutieri au descoperit șoferi care au apăsat fără reținere pedala de accelerație și tineri care au urcat la volan deși consumaseră alcool.

În doar câteva ore de controale, oamenii legii au împărțit amenzi usturătoare, au suspendat permise și au deschis dosare penale pentru fapte care puteau provoca tragedii în trafic.

Razia de amploare desfășurată de polițiștii din cadrul Poliția Municipiului Iași a vizat în special șoferii vitezomani, considerați printre principalele pericole de pe drumurile publice. Radar după radar, agenții au prins conducători auto care ignorau complet limitele legale și transformau străzile municipiului într-o adevărată pistă de curse.

Bilanțul acțiunii este unul impresionant: 27 de sancțiuni contravenționale, amenzi totale de peste 14.000 de lei, două permise suspendate și două mașini trase pe dreapta pentru probleme tehnice grave. În timpul verificărilor au fost legitimate 19 persoane și efectuate 14 testări alcoolscopice.

Însă adevăratul șoc avea să vină de la Pașcani, unde doi tineri s-au ales cu dosar penal după o noapte care se putea transforma într-un dezastru. Polițiștii din cadrul Biroul Rutier Pașcani au oprit un autoturism pentru control și au avut imediat suspiciuni în privința șoferului.

La volan se afla un tânăr de doar 18 ani, iar oamenii legii au simțit imediat miros de alcool. Testarea cu aparatul alcooltest a confirmat temerile: 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat, o valoare uriașă pentru un șofer atât de tânăr. Mai mult decât atât, anchetatorii au descoperit că în mașină se afla și un tânăr de 19 ani care i-ar fi încredințat autoturismul, deși știa că acesta consumase alcool.

Tânărul de 18 ani a fost dus de urgență la spital pentru recoltarea probelor biologice, iar pe numele său a fost deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și conducere fără permis. Și prietenul său riscă acum probleme serioase cu legea, după ce ar fi permis unei persoane aflate în stare de ebrietate să urce la volan. Andrei TURCU