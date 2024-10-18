Patricia Cireș, cetățean de onoare al municipiului Iași

Canotoarea Patricia Cireș, de la CSM Iași, singura sportivă care a reprezentat Iașiul la Jocurile Olimpice de la Paris, continuă să primească aprecieri la finalul celui mai bun al carierei. La scurt timp după ce a fost desemnată cetățean de onoare al Județului Iași, canotoarea în vârstă de 22 de ani a primit aceeași distincție și din partea municipalității ieșene.

Canotoarea în vârstă de doar 22 de ani urmează să primească distincția până la sfârșitul anului, în cadrul unei ceremonii.

Patricia Cireș a devenit cetățean de onoare al municipiului Iași

Multiplă campioană mondială și europeană la junioare și tineret , canotoarea Patricia Cireș, sportivă legitimată la Clubul Sportiv Municipal Iași (director Ciprian Ursu), a devenit cetățean de onoare al municipiului Iași după ce consilierii locali au votat în unanimitate proiectul depus.

„Patricia este un veritabil diamant al canotajului, în acest an a participat în premieră la Jocurile Olimpice de la Paris, o performanță unică în viață pentru marea majoritate a sportivilor. După ce a reprezentat cu cinste Iașiul la Jocurile Olimpice, de altfel fiind și singura sportivă legitimată la Iași participantă la această competiție, Patricia a cucerit recent medalia de aur și a stabilit un nou record mondial în proba de 4 vâsle feminin, la Campionatele Mondiale U23 din Canada. Șirul performanțelor a continuat cu o victorie categorică la Campionatele Europene U23 din Turcia, unde Patricia a obținut o nouă medalie de aur! În acest context, îmi aduc aminte cu plăcere de Premiul pentru Excelență în Sport pe care i l-am înmânat la ediția de anul trecut a Serii Valorilor, la acea vreme Patricia fiind campioană mondială U23 la canotaj. Așadar, un palmares impresionant, un talent excepțional și o muncă asiduă compun profilul sportiv al Patriciei , a declarat Mihai Chirica, primarul municipiului Iași.

Cel mai bun an al carierei pentru Patricia Cireș

Patricia Cireș, 22 de ani, este născută în comuna botoșăneană Manoleasa Prut și este legitimată la Clubul Sportiv Municipal Iași, fiind singura reprezentantă a unui club ieșean la Jocurile Olimpice de la Paris, unde a ocupat locul 7 cu echipajul de 4 vâsle, după ce a câștigat Finala B.