Patru bărbați au bătut un bătrân de 79 de ani și l-au forțat să scoată bani de la bancomat

Polițiștii au arestat patru bărbaţi din judeţul Suceava după ce au tâlhărit un bătrân în vârstă de 79 de ani. Inculpații l-au bătut și l-au forțat să scoată bani de la bancomat.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava, iniţial cei patru bărbaţi au fost surprinşi, duminică, în timp ce furau din casa pe care victima o deţine la Gura Humorului. Agresorii l-au bătut și i-au luat telefonul ca să nu poată cere ajutor. În plus, l-au forțat pe pensionar să meargă la un bancomat pentru a le da banii lui din contul bancar.

"În cursul acestei zile, bătrânul s-a deplasat la casa din oraşul Gura Humorului pentru a verifica integritatea acesteia şi a desfăşura o serie de activităţi gospodăreşti, moment în care a surprins în interiorul locuinţei doi bărbaţi care se aflau în interior şi desfăşurau în mod evident activităţi infracţionale de distrugere şi furt. În momentul abordării şi interpelării, cei doi bărbaţi l-au lovit pe bătrân, ulterior în locuinţă intrând alţi doi bărbaţi care cel mai probabil aşteptau afară şi asigurau desfăşurarea activităţii infracţionale. După ce au sustras din casă câteva bunuri şi din proprietatea bătrânului un telefon mobil şi suma de 2.000 lei pe care o avea asupra sa, cele patru persoane au continuat să lovească partea vătămată şi au forţat-o să meargă la un bancomat pentru a extrage sume de bani de pe card, în vederea însuşirii fără drept a acestora", au transmis oficialii IPJ Suceava.

Autoritățile au prins agresorii, cu vârste între 18 şi 41 de ani, în momentul în care îl însoțeau pe bătrân la bancomat. Un martor le-a spus că a văzut victima cu sânge, alături de agresori.

Cei patru bărbați sunt acuzaţi de săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată. Ei urmează să fie prezentaţi instanţei cu propunerea de arestare preventivă.