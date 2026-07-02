* cele patru zile de Cod roșu de caniculă au adus în teren voluntari, personal medical și echipe ale Direcției de Sănătate Publică Iași * în punctele de prim ajutor din municipiu și la domiciliul persoanelor vulnerabile, intervențiile au însemnat apă, monitorizare, sprijin și, într-un caz, predarea către ambulanță

În cele patru zile de Cod roșu de caniculă, echipele comune ale Serviciului Voluntar de Ambulanță Iași și Direcției de Sănătate Publică Iași au intervenit pentru sprijinirea persoanelor afectate de temperaturile extreme. „Cele două posturi de prim ajutor deschise în municipiul Iași au devenit puncte de sprijin pentru oamenii surprinși de căldură, pentru cei care aveau nevoie de apă, verificări rapide sau ajutor medical de bază”, a spus Marius Benchea, coordonatorul Serviciului Voluntar de Ambulanță Iași/

Bilanțul misiunii arată amploarea intervenției: 32 de persoane au fost asistate în punctele de prim ajutor, iar 629 de sticle de apă plată, de 0,5 litri, au fost distribuite populației.

Într-un caz, starea unei persoane a impus predarea către un echipaj medical de urgență din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Iași, pentru îngrijiri de specialitate.

28 de vârstnici, vizitați și asistați la domiciliu

O componentă importantă a intervenției a fost sprijinirea persoanelor în vârstă. În timpul valurilor de caniculă, vârstnicii, bolnavii cronici și persoanele singure sunt printre cei mai expuși riscurilor.

„Echipele aflate în teren au vizitat și asistat la domiciliu 28 de persoane vârstnice. Pentru acestea, ajutorul a însemnat nu doar sprijin medical sau verificarea stării generale, ci și siguranța că nu sunt singure în fața unui episod de vreme extremă”, a completat Marius Benchea.

Căldura excesivă poate provoca deshidratare, amețeli, epuizare, creșteri sau scăderi bruște ale tensiunii și agravarea unor afecțiuni deja existente. De aceea, intervențiile rapide și prezența echipelor în comunitate pot face diferența în zilele cu temperaturi periculoase.

Voluntarii SVA Iași, în teren alături de DSP

Misiunea a fost susținută de 15 voluntari ai Serviciului Voluntar de Ambulanță Iași, care au acționat alături de echipele DSP Iași pe întreaga perioadă a valului de caniculă.

Intervențiile au fost posibile prin colaborarea dintre Serviciul Voluntar de Ambulanță Iași, Direcția de Sănătate Publică Iași, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Iași, ApaVital Iași, donatori particulari și persoane care au sprijinit această acțiune.

În zilele cu temperaturi extreme, solidaritatea locală devine o formă concretă de protecție. Apa dusă la timp, o verificare făcută la domiciliu sau prezența unui voluntar într-un punct de prim ajutor pot preveni situații grave.

Codul roșu de caniculă nu a însemnat doar disconfort termic, ci un test de rezistență pentru comunitate. La Iași, răspunsul a venit prin intervenție rapidă, colaborare între instituții și implicarea voluntarilor.

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