Pe șantierul Spitalului Regional de Urgență Iași au fost descoperite artefacte preistorice



În cadrul lucrărilor de construcție pentru Spitalul Regional de Urgență Iași, au fost descoperite artefacte preistorice specifice culturii Cucuteni. Descoperirea a fost făcută pe 18 octombrie, când Ministerul Culturii, prin Direcția Patrimoniu Cultural, a autorizat efectuarea unor cercetări arheologice preventive.

Institutul de Arheologie Iași și Complexul Muzeal Național „Moldova” au început cercetările pe un teren de 3.577 de metri pătrați. Acest sit arheologic a fost identificat inițial în timpul supravegherii lucrărilor de construcție la Spitalul Regional de Urgență Iași, pe strada Moara de Vânt.

Pe parcursul supravegherii, arheologii au descoperit numeroase artefacte preistorice, printre care ceramică, unelte de piatră și lut ars. Toate acestea aparțin culturii Cucuteni, una dintre cele mai importante civilizații preistorice din Europa de Sud-Est. În același timp, au fost identificate complexe arheologice adâncite, care conțineau materiale preistorice.

Proiectul de cercetare arheologică este sprijinit de Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS), Ministerul Sănătății, compania Ness Proiect Europe SRL și autoritățile locale. Aceștia asigură că lucrările arheologice și cele de construcție vor fi derulate în paralel. Acestea astfel încât proiectul Spitalului Regional să nu sufere întârzieri.

„Nu vom înregistra întârzieri în finalizarea spitalului. Cercetările arheologice se desfășoară simultan cu lucrările de construcție”, a declarat un reprezentant ANDIS. Spitalul Regional de Urgență Iași este considerat cel mai important proiect de infrastructură sanitară din regiunea Sud-Est a României.

Descoperirea artefactelor preistorice oferă o oportunitate unică de a îmbogăți patrimoniul istoric al României, fără a compromite progresul lucrărilor de construcție.

Text preluat: adminis.ro

Sursa foto: agendaconstructiilor.ro