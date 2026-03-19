Pe parcursul unui deceniu, Semimaratonul Iași a generat donaţii de peste 242.300 de euro pentru cauze dedicate educaţiei copiilor

Peste 4.000 de alergători, susţinători şi voluntari sunt aşteptaţi pe 26 aprilie la ediţia aniversară a Semimaratonului Iaşi. Evenimentul marchează 10 ani de la prima cursă şi care a devenit, între timp, cel mai important proiect sportiv şi caritabil din nord-estul României.

Într-un deceniu, competiţia a adus la start 16.424 de participanţi şi a generat donaţii de peste 242.300 de euro pentru cauze dedicate educaţiei copiilor. „De această dată vrem să arătăm ce s-a întâmplat pe parcursul celor 10 ani. Avem 10 ani în care am adunat o comunitate de alergători din ţară şi străinătate”, a spus Liviu Măgurianu, organizatorul Semimaratonului.

Organizatorii vorbesc şi despre un impact simbolic impresionant: aproximativ 750 de milioane de bătăi de inimă pe traseu, transformate în sprijin concret pentru cei care au nevoie. „Pe parcursul celor 10 ani am sprijinit două cauze importante: copiii care sunt în risc de abandon şcolar din centrele educaţionale ale Organizaţiei Salvaţi Copiii, dar şi copiii care au rezultate excepţionale la şcoală şi care sunt susţinuţi prin proiectul ProRuralis. Aceste două cauze dau o caracteristică caritabilă evenimentului, dar şi educaţională, dedicată copiilor”, a spus Liviu Măgurianu.

Ediţia din acest an îşi propune nu doar să depăşească recordurile de participare, ci şi să continue misiunea socială a evenimentului. Fiecare kilometru alergat se transformă într-o zi de şcoală pentru copiii vulnerabili, iar fondurile strânse vor susţine două direcţii majore: sprijinirea copiilor fără posibilităţi materiale să meargă la şcoală şi acordarea de burse elevilor din mediul rural cu rezultate foarte bune.

Semimaratonul Iaşi este un exemplu de colaborare între ONG-uri, mediul de afaceri şi autorităţi. Mai mult, evenimentul îmbină competiţia sportivă cu spiritul de solidaritate, transformând oraşul într-un spaţiu al implicării comunitare. „Această activitate sportivă combinată cu cea socială este destinată copiilor care au nevoie de noi, pentru că noi, societatea, avem nevoie de ei. De aceea trebuie să sprijinim astfel de proiecte şi să oferim condiţii de desfăşurare astfel încât toată lumea să fie mulţumită”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Pe lângă cursele dedicate tuturor categoriilor de participanţi, de la alergători profesionişti la copii sau persoane cu dizabilităţi, organizatorii pregătesc şi un moment special pentru public: un concert susţinut de trupa Şuie Paparude, care va completa atmosfera de festival.

Startul competiţiei va fi dat din zona Palatului Culturii, iar traseul va traversa principalele artere din centrul oraşului. Înscrierile sunt deschise până la 1 aprilie, iar organizatorii îi încurajează pe ieşeni să participe, fie ca alergători, fie ca susţinători, pentru a contribui la o cauză care poate schimba destine. Laura RADU