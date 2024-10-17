Pe urmele traficanților de țigări - 83 de percheziţii domiciliare în judeţele Botoşani şi Suceava

Anchetatorii au efectuat, joi, 83 de percheziţii domiciliare în judeţele Botoşani şi Suceava, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi contrabandă cu ţigări, se arată într-un comunicat de presă transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani.

La descinderi au participat poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Botoşani şi cei ai Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoşani, împreună cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Botoşani, brigăzile de combatere a criminalităţii organizate Suceava şi Iaşi şi poliţiştii de frontieră ai inspectoratelor teritoriale Iaşi şi Sighetu Marmaţiei.

Din cercetările efectuate de anchetatori a rezultat faptul că, începând cu anul 2022, în judeţul Botoşani s-ar fi constituit mai multe grupuri infracţionale organizate, interdependente, care ar fi acţionat în mod coordonat în sfera contrabandei cu ţigarete de provenienţă extracomunitară. Astfel, au fost introduse ilegal, în România, din Republica Moldova şi Ucraina, prin intermediul unor cărăuşi, diferite cantităţi de ţigarete, care ar fi fost depozitate temporar în diverse locaţii şi, ulterior, valorificate.

Transportul ar fi fost efectuat cu autovehicule, având create spaţii speciale pentru ascunderea produselor de contrabandă, persoanele implicate în activitatea de criminalitate organizată manifestând o preocupare constantă pentru monitorizarea persoanelor şi autoturismelor străine aflate în zonă.

De asemenea, depozitarea şi comercializarea ţigaretelor ar fi fost atent supravegheată, pentru a evita riscul de a fi prinşi în flagrant delict.

Pe parcursul anchetei au fost depistate mai multe asemenea transporturi, fiind indisponibilizate diferite cantităţi de ţigarete.

Audierile urmează să se desfăşoare la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Botoşani. Acţiunea beneficiază de sprijinul poliţiştilor din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Botoşani şi Suceava şi al jandarmilor inspectoratelor de jandarmi judeţene Botoşani, Bacău şi Suceava.