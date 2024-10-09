Pecheziții la hoții din Neamț

Poliţiştii efectuează, miercuri, 4 percheziţii domiciliare în localitatea Dumbrava Roşie, într-un dosar de furt calificat, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

‘Au fost puse în executare 4 mandate de percheziţie domiciliară, în cadrul unui dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra-Neamţ’, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, inspectorul Ramona Ciofu.

Percheziţiile sunt derulate în cadrul unei acţiuni ample în localitate privind combaterea faptelor de violenţă stradală, a furturilor, tâlhăriilor, a infracţionalităţii economice, a traficului şi consumului de droguri, dar şi pe linie rutieră.

La activităţi sunt angrenaţi poliţişti din mai multe compartimente ale IPJ Neamţ, luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Neamţ şi jandarmi din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Neamţ.