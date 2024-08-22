Pedepse sporite în dosarul monedelor găsite pe șantierul Palas 2

După un an şi şapte luni de judecată, alaltăieri s-a pronunţat sentinţa în cazul monedelor de argint găsite pe şantierul Palas 2 de către deţinutul Florin Pricop. Acesta lucra acolo alături de alţi colegi, ştia foarte bine că trebuie să predea orice obiect scos la iveală în urma loviturilor de târnăcop, dar a ignorat obligaţia. Tentaţia îmbogăţirii peste noapte a fost mai puternică, deşi mai avea de stat aproape şapte ani în puşcărie. Pentru tentativă de omor.

Operaţiunea „monedelor” a fost gândită exact ca-n filme, Pricop având drept complici pe concubină, un coleg de puşcărie şi fiul acestuia din urmă.

De la tentativă de omor, la deţinut model

Florin Pricop din Podu Iloaiei a fost condamnat, în decembrie 2019, la zece ani de închisoare pentru tentativă de omor calificat. Vina lui a fost excesul de zel în a-şi ajuta doi tovarăşi la o răzbunare de tip columbian. E vorba de Daniel şi Paul Tîrşu, care aveau o mai veche duşmănie cu vărul lor, Vasile Şerban. Acesta din urmă îl ucisese, în 2004, pe fratele celor doi, a făcut suficientă puşcărie pentru asta, dar, cât a stat după gratii cele două familii nu au fost implicate în conflicte, însă după ce Şerban a fost eliberat, lucrurile au degenerat.

Astfel, în primăvara acelui an, după ce au consumat alcool din belşug, Şerban şi o altă rudă de a sa şi au intrat în conflicte directe cu fraţii Tîrşu. Aceştia din urmă s-au retras, dar au decis să se răzbune crunt. Au apelat la Ionuţ Golan şi la Florin Pricop, s-au înarmat cu toţii, aveau la ei o o secere, un cuţit, o bâtă de baseball şi un băţ telescopic. „Nu se mai poate trăi aşa, suntem tero­rizaţi de doi oameni“, spunea unul dintre agresori, înainte de a pune în aplica­re planul.

Pricop se afla la volanul maşinii cu care gaşca s-a deplasat pentru a-i aplica lui Şerban corecţia cuvenită. Fostul puşcăriaş se afla în drum, într-un grup alcătuit din şapte persoane. Pricop n-a ţinut cont de ceilalţi oameni, care nu erau deloc vinovaţi, a accelerat şi a intrat din plin în grup. Patru răniţi, dintr-un foc. Fraţii au coborât şi l-au măcelărit pe Şerban, acesta decedând în câteva minute.

Colegul de celulă i-a găsit client pentru monede

Fraţii Tîrşu şi Ionuţ Golan au primit câte 15 ani de închisoare, pedeapsa lui Pricop a fost ceva mai blândă, doar 10 ani. Încarcerat în Penitenciarul Iaşi, şoferul comandoului părea să-şi fi schimbat radical comportamentul, a spus că regretă fapta comisă şi că se va îndrepta. Ca atare, a beneficiat de un regim deschis de detenţie, putând ieşi la muncă.

Aşa a ajuns el să lucreze la şantierul Palas II, mai exact, la vale de Şcoala „Gheorghe Asachi”. Muncă de salahor, dădea cu târnăcopul, decopertând terenul. În una din zilele începutului de decembrie 2021, târnăcopul lui Pricop a scos la iveală un adevărat tezaur. 103 monede medievale din argint. În loc să anunţe autorităţile, Pricop a ascuns averea sub haine, apoi, revenit în penitenciar, şi-a contactat iubita, Ioana Cataramă, spunându-i tinerei să vină de urgenţă în vizită la el.

Ioana s-a conformat, a avut norocul să obţină o vizită intimă, deţinutul i-a dat monedele, ea urmând a se ocupa de valorificarea lor. Se părea că n-are mare lucru de făcut, planul fusese pus la punct în amănunţime de către Pricop. El spusese despre averea găsită doar unui singur coleg de detenţie, unul în care avea maximă încredere şi care mai fusese implicat în tranzacţii ilicite cu antichităţi.

Acesta din urmă îşi avea fiul în libertate, tânărul ştia câţiva posibili amatori şi a bătut palma cu un sucevean. S-au înţeles pentru suma de 6.300 euro în schimbul tezaurul. Chiar este tezaur, fiind vorba de emisiuni islamice ale Hoardei de Aur, Hanatului Crimeii, Principatului genovez Asprokastro (Montecastro) şi coloniei genoveze Caffa, databile în secolul al XV-lea, după cum au precizat reprezentanţii Ministerului Culturii.

Flagrant ca la carte

Ioana s-a întâlnit cu suceveanul într-un bar din Podu Iloaiei, în data de 14 noiembrie, la orele prânzului. Amândoi au dovedit prudenţă maximă. Dar care s-a dovedit zadarnică, filajul începuse. Venit cu un Audio A8L de culoare neagră, cumpărătorul şi-a parcat maşina la câteva zeci de metri de bar, în faţa farmaciei. A intrat în local, s-a aşezat la masa unde stătea Ioana, cei doi au făcut conversaţie şi au băut cafea vreme de jumătate de oră.

Femeia avea monedele la ea, într-o sacoşă tot de culoare neagră, suceveanul i-a arătat bancnotele, cei doi au urcat în Audi şi au pornit către Târgu Frumos, oprind într-o zonă de case, la periferia oraşului. Acolo au făcut schimbul, Ioana a dat tezaurul şi a primit 1.750 euro şi 21.000 lei. A coborât şi a nimerit în braţele poliţiştilor. Suceveanului i-a fost percheziţionat autoturismul şi s-au găsit rapid cele 103 monede.

Probe suficiente pentru deschiderea dosarului penal, ancheta a mers uşor, rechizitoriul ajungând în instanţă pe 2 aprilie 2022. Deznodământul a fost consemnat alaltăieri, după cum spuneam. Lui Pricop i s-au mai adăugat doi ani şi şase luni la cele 1.967 zile ce le mai avea de executat, iar Ioana a primit un an cu suspendare.

N-am precizat cum de au intrat anchetatorii pe fir. Simplu, deşi nu-l văzuse nimeni la modul clar pe Pricop, atunci când a înşfăcat monedele, imediat au început zvonurile în Penitenciar. Cum că ar fi găsit şi dosit ceva de valoare. Gardienii au aflat şi au sesizat poliţia, deşi la percheziţionarea celulei nu găsiseră nimic. Marcel FLUERARU