Penitenciarul Iași rămâne în Copou. De doi ani, autoritățile nu găsesc un loc pentru relocare

* analizele efectuate de Penitenciar au vizat mai multe amplasamente, printre care localitatea Cristești, comuna Holboca, sau municipiul Piatra Neamț, însă evaluările tehnice au scos la iveală vulnerabilități semnificative * variantele au fost abandonate, deoarece dezavantajele depășeau beneficiile * estimările indică un necesar între 100 și 140 de milioane de euro pentru construirea unei noi unități moderne, dar, în absența unui teren și a unui studiu de prefezabilitate, Ministerul Justiției nu poate defini o strategie de finanțare

Relocarea Penitenciarului de Maximă Siguranță din Iași - un proiect anunțat cu ambiție la nivel guvernamental - a ajuns într-un punct critic, în care blocajele administrative, lipsa unui amplasament clar și absența unei strategii de finanțare conturează mai degrabă o stagnare decât un șantier iminent.

Prin Memorandumul nr. 448 din aprilie 2024, Guvernul României a stabilit direcția strategică: mutarea penitenciarului în afara zonei urbane, o decizie justificată atât de presiunea urbanistică din Copou, cât și de nevoia de modernizare a infrastructurii de detenție. În practică însă, această decizie nu a fost urmată de pașii concreți esențiali – identificarea și transferul unui teren viabil, inițierea documentațiilor tehnico-economice și conturarea unui mecanism de finanțare.

Analizele efectuate de Penitenciarul Iași au vizat mai multe amplasamente, inclusiv terenul de aproximativ 27 de hectare din localitatea Cristești, comuna Holboca. Deși, la nivel teoretic, acest teren ar putea susține un proiect de asemenea anvergură, evaluarea tehnică a scos la iveală vulnerabilități semnificative: accesul dificil cauzat de traversarea unei căi ferate, necesitatea construirii unui pasaj rutier, distanța mare față de instanțele de judecată și unitățile medicale, precum și lipsa unor agenți economici care să poată integra deținuții în activități productive. În aceste condiții, proiectul nu a depășit stadiul discuțiilor, mai ales în absența unei hotărâri ferme a autorităților locale privind transferul terenului în domeniul public al statului.

O alternativă analizată a fost un teren de 20 de hectare din Piatra Neamț, însă concluzia a fost similară: dezavantajele au depășit beneficiile. În consecință, această variantă a fost abandonată, iar dreptul de administrare urmează să fie returnat autorităților locale. Practic, după mai bine de un an de la adoptarea memorandumului, proiectul nu dispune de niciun amplasament concret validat.

Această lipsă fundamentală blochează automat și componenta financiară. Estimările indică un necesar între 100 și 140 de milioane de euro pentru construirea unei noi unități moderne, dar, în absența unui teren și a unui studiu de prefezabilitate, Ministerul Justiției nu poate defini o strategie de finanțare. Spre deosebire de alte cazuri, precum Craiova sau Târgu Jiu, unde autoritățile locale s-au implicat activ, oferind terenuri și asumând realizarea documentațiilor tehnice, la Iași nu există, în acest moment, un parteneriat instituțional funcțional care să împingă proiectul înainte.

Ministerul Justiției continuă să investească în actuala locație din Copou

În mod realist, fără clarificarea situației terenului și fără demararea studiilor tehnice, nu poate fi estimat niciun calendar credibil pentru începerea lucrărilor. Etapele prevăzute de legislația investițiilor publice - de la studiu de prefezabilitate la execuție - pot dura ani de zile, ceea ce face improbabilă o materializare a proiectului pe termen scurt sau mediu.

În paralel, Ministerul Justiției continuă să investească în actuala locație din Copou. Deși, la prima vedere, această strategie poate părea contradictorie cu obiectivul relocării, ea este justificată prin necesitatea menținerii funcționalității infrastructurii existente până la construirea unei noi unități. În lipsa unei alternative concrete, oprirea investițiilor ar duce la degradarea clădirilor și la imposibilitatea respectării standardelor legale privind condițiile de detenție.

În ceea ce privește vulnerabilitățile logistice ale amplasamentului din Cristești, acestea ar putea fi teoretic rezolvate prin investiții suplimentare – de exemplu, construirea unui pasaj peste calea ferată prin colaborare între autoritățile locale și CFR SA. Totuși, astfel de soluții implică costuri adiționale și coordonare interinstituțională complexă, ceea ce reduce atractivitatea amplasamentului în lipsa unui angajament ferm din partea tuturor actorilor implicați.

În esență, proiectul de relocare a Penitenciarului Iași se află într-un cerc vicios: fără teren nu există studii, fără studii nu există finanțare, iar fără finanțare nu există proiect.

Spre deosebire de alte orașe unde inițiative similare avansează prin colaborare locală, la Iași lipsa unui consens administrativ și a unei decizii ferme întârzie un proiect strategic, considerat esențial atât pentru sistemul penitenciar, cât și pentru dezvoltarea urbană a orașului.

Până la deblocarea acestor elemente fundamentale, relocarea rămâne mai degrabă un obiectiv declarat decât un proiect aflat în execuție. Daniel BACIU