Pensiile speciale, greu de tăiat!

România continuă să fie marcată de una dintre cele mai aprinse dezbateri sociale: pensiile speciale. Datele oficiale publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) arată că, în luna august, numărul beneficiarilor de astfel de pensii a ajuns la 11.713 persoane. Deși creșterea față de luna precedentă este nesemnificativă – doar trei persoane în plus – realitatea rămâne aceeași: câteva zeci de mii de oameni primesc lunar venituri de câteva ori mai mari decât majoritatea pensionarilor români.

379 de pensionari „speciali” în Iași

În județul Iași, situația este deosebit de relevantă. Conform datelor centralizate, aici figurează 379 de beneficiari de pensii de serviciu. Cea mai mare parte a lor, 303 persoane, provin din rândul foștilor magistrați – judecători și procurori.

Aceștia au o pensie medie de 19.253 lei lunar, adică de peste șase ori mai mare decât pensia medie a unui ieșean obișnuit, care abia depășește 3.000 lei. Diferența este colosală și alimentează sentimentul de inechitate socială.

La nivelul întregii țări, magistrații domină topul pensiilor speciale. În luna august, 5.697 de foști judecători și procurori au încasat o pensie medie de 25.356 lei lunar.

Structura acestor venituri relevă disproporția: doar 7.498 lei provin din contribuții proprii, restul de peste 22.000 lei fiind plătit direct din bugetul de stat.

Cu alte cuvinte, majoritatea covârșitoare a acestor sume vine din taxele și impozitele achitate de toți românii, inclusiv de pensionarii ieșeni care trăiesc din 2.000–3.000 lei pe lună.

Deși magistrații sunt lideri absoluți, și alte categorii de pensionari speciali beneficiază de venituri mult peste media generală: funcționarii parlamentari: 874 de persoane, pensie medie de 6.200 lei; membrii Corpului diplomatic și consular: 791 de persoane, pensie medie de aproape 7.000 lei; personalul auxiliar din instanțe și parchete (grefieri): 2.326 de persoane, pensie medie de aproape 7.000 lei; personalul aeronautic civil navigant: 1.348 de persoane, pensie medie de peste 13.000 lei; foști angajați ai Curții de Conturi: 677 de persoane, pensie medie de peste 10.200 lei.

Diferențe care rănesc societatea

Comparând cifrele, disproporția este izbitoare: un magistrat pensionar încasează 25.356 lei/lună, un aviator, peste 13.000 lei, un funcționar parlamentar sau grefier, în jur de 6.000–7.000 lei, un pensionar obișnuit, 2.500 lei/lună.

La Iași, discrepanțele sunt și mai vizibile: în timp ce sute de foști magistrați primesc lunar aproape 20.000 lei, marea masă a pensionarilor – foști profesori, medici, ingineri sau muncitori – își duc traiul la limita decenței.

Pensiile de serviciu reprezintă o povară financiară pentru stat. Din cei peste 11.700 de beneficiari, 7.852 primesc și pensie contributivă din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, dar suplimentul consistent vine direct din bugetul public.

De-a lungul anilor, au existat nenumărate încercări de reformă: fie prin reducerea acestor pensii, fie prin impozitarea lor suplimentară. Însă, în cele mai multe cazuri, proiectele fie au fost blocate în Parlament, fie au fost declarate neconstituționale de Curtea Constituțională.

Zeci de magistrați ieșeni retrași din activitate încasează lunar venituri de peste 20.000 lei, în timp ce pensionarii obișnuiți din municipiu și județ supraviețuiesc din câteva mii de lei.

Contrastul se vede chiar în comunitate: în aceleași cartiere trăiesc pensionari care își calculează cu grijă fiecare leu pentru medicamente și utilități, dar și pensionari speciali care pot duce o viață fără griji, cu venituri comparabile salariilor mari din sectorul privat.

Într-o Românie marcată de deficit bugetar și de presiuni sociale crescânde, statul susține cu greu aceste privilegii. Dar nici nu le poate suprima, deocamdată.

Pentru ieșeni, dilema este dublă – nu doar în raport cu nivelul de trai al majorității pensionarilor, ci și în raport cu echitatea socială.

Cu peste 11.700 de pensii speciale la nivel național și aproape 400 de beneficiari în Iași, acest sistem rămâne un simbol al inegalității. În timp ce majoritatea pensionarilor ieșeni își duc traiul modest, câteva sute de persoane se bucură de venituri uriașe, greu de justificat într-o societate care pretinde că se bazează pe principiul contributivității. Daniel BACIU