Pensiile vor intarzia trei zile, în mai. Dar vine „pachetul de solidaritate”!

Luna ce vine generează emoții uriașe pentru milioane de pensionari din România. Calendarul obișnuit al pensiilor este dat peste cap de minivacanța de Ziua Muncii, iar efectele se simt direct în buzunarele celor mai vulnerabili.

Pentru peste 2,3 milioane de oameni care își primesc pensia cash, prin intermediul Poșta Română, vestea nu este deloc una liniștitoare: distribuirea banilor nu mai începe la 1 mai, așa cum se întâmplă în mod tradițional, ci abia din 4 mai. Trei zile care, pentru un pensionar care trăiește de la o lună la alta, pot părea o eternitate.

Situația este ușor diferită pentru cei care primesc pensiile pe card: banii vor intra în conturi în jurul datei de 12 mai, conform calendarului obișnuit. Însă și aici există emoții, mai ales pentru cei care așteaptă prima pensie, programată între 12 și 13 mai.

În mijlocul acestor întârzieri vine însă și o rază de speranță - una așteptată de milioane de seniori. Statul promite acordarea unor ajutoare financiare consistente pentru pensionarii cu venituri mici, un sprijin care ar putea face diferența într-o perioadă marcată de scumpiri și incertitudine.

Planul anunțat în cadrul așa-numitului „pachet de solidaritate” vizează peste 2,8 milioane de beneficiari și prevede sume diferențiate, în funcție de nivelul pensiei: până la 1.000 de lei pentru cei cu pensii sub 1.500 de lei, 800 de lei pentru cei care au între 1.501 și 2.000 de lei, 600 de lei pentru pensionarii cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei.

Inițial, acești bani ar fi trebuit să ajungă înainte de Paște, oferind un sprijin vital într-o perioadă cu cheltuieli ridicate. Însă blocajele politice au amânat plata, iar acum toate privirile sunt îndreptate către luna mai, când aceste sume ar urma să fie livrate odată cu pensiile.

Pentru mulți pensionari, aceste ajutoare nu sunt un bonus, ci o gură de oxigen. Sunt banii care pot acoperi o factură restantă, un tratament medical sau pur și simplu coșul minim de alimente.