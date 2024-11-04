Percheziții și rețineri la Iași, într-un dosar de trafic de influență și dare de mită în sistemul medical

În urma unor descinderi efectuate în ultimele 24 de ore în județul Iași, la trei instituții medicale și la alte 18 locații private, nouă cetățeni au fost conduși la audieri

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași au reținut două persoane, acestea fiind cercetate pentru trafic de influență și dare de mită.

Potrivit informațiilor obținute, în cadrul anchetei au fost eliberate adeverințe medicale care au facilitat pensionarea unor indivizi, pe baza unor documente ce atestau diferite grade de invaliditate. Perchezițiile au avut loc la Spitalele Municipale și Căi Ferate din Pașcani, la Centrul de Sănătate Mintală „Doctor Ghelerter” din cadrul Spitalului de Psihiatrie Socola din Iași, și la 18 adrese particulare din nordul Moldovei.

Constantin Mihai, redactorul nostru, relatează: „Investigația a vizat persoane suspectate că au oferit sau intermediat mită pentru obținerea de documente medicale necesare ieșirii la pensie. Sumele oferite au variat între 500 și 700 lei, din care 200 de lei reveneau intermediarului, iar restul, cadrelor medicale. Banii au fost oferiți în vara acestui an, iar la audieri au fost aduse nouă persoane, fără implicarea directă a personalului medical.”

Din cele nouă persoane audiate, două au fost reținute. Până în acest moment, au fost identificate opt cazuri de trafic de influență, șase de complicitate la uz de fals, patru de cumpărare de influență și patru de înșelăciune. De asemenea, prejudiciul estimat include sumele achitate nejustificat de Primăria Comunei Tătăruși pentru servicii de sănătate nereale.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă cercetările pentru a stabili întreaga amploare a rețelei și implicațiile financiare.