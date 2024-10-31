Percheziții la Iași

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice pun în executare joi 21 de mandate de percheziţie domiciliară la mai multe persoane fizice şi la instituţii publice, de pe raza judeţului Iaşi, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunii de corupţie.

Potrivit unui comunicat de presă al IPJ Iaşi, vor fi puse în executare 9 mandate de aducere.

"Cercetările sunt în anchetă proprie la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi", informează sursa citată.

Sprijinul este acordat de poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Iaşi, Serviciului de Investigaţii Criminale, Serviciului Criminalistic, Serviciului pentru Acţiuni Speciale, Secţiei nr. 10 Poliţie Rurală Ruginoasa, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Botoşani, Neamţ şi Suceava, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Iaşi şi al Direcţiei Generale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Iaşi.