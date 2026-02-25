* elevii claselor terminale de la Colegiul Național au obținut, în 2026, Diploma de Limbă Germană DSD II (Stufe II), cu o rată de promovabilitate de 100% * rezultatul confirmă nivelul ridicat de competență lingvistică și o pregătire riguroasă, într-un program în care liceul este implicat din 1996, în parteneriat educațional cu partea germană

O generație de elevi de la Colegiul Național încheie anul școlar cu o reușită care spune mult mai mult decât o simplă diplomă: 100% dintre candidații din clasele terminale au promovat examenul pentru Diploma de Limbă Germană DSD II (Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz – Stufe II). Este un rezultat rar, care arată nu doar cunoștințe solide, ci și constanță, disciplină și un parcurs de pregătire construit pe termen lung.

DSD II este una dintre certificările de limbă germană cu greutate în mediul academic, pentru că validează un nivel avansat de competențe și poate deschide, pentru elevi, oportunități reale de studiu în spațiul universitar german și, mai larg, în zona programelor internaționale în care limba germană devine un avantaj competitiv.

Performanța din acest an se înscrie într-o tradiție consolidată: Colegiul Național este parte a programului DSD din 1996, proiect realizat împreună cu Guvernul Federal al Germaniei și landurile germane. De aproape trei decenii, implicarea în acest program a format generații de elevi care au ajuns să își continue studiile sau cariera în contexte internaționale, având deja un „pașaport” educațional construit prin limbă și rigoare.

Reușita este pusă de școală pe seama unui efort comun: munca susținută a elevilor, care au parcurs un proces de pregătire solicitant, și sprijinul profesorilor coordonatori, care i-au ghidat etapă cu etapă până la examen.

Elevii care au obținut diploma sunt Augustin Ștefan Florin, Arici Denisa Maria, Bitta Tiana Teodora, Brumă Tudor Marian, Bunău Corina Anamaria, Dăniloaia Daria, Grosu Eva Sofia, Istov Cristian Andrei, Ivanov Cristina, Luchian Maria Anemona, Neștian Alexandru Petru, Medvichi Teodora. Ei sunt coordonați de prof. Simona Anca Leaută și Constantin Cîrciu.

Maura ANGHEL