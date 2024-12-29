Peste 100 de kilograme de articole pirotehnice, descoperite în urma a şapte percheziţii la Botoșani

Polițiștii din localitatea Flămânzi au pus în executare șapte mandate de percheziție domiciliară, la persoane bănuite de comiterea infracțiunii de operațiuni cu articole pirotehnice, fără drept, din orașul Flămânzi și comuna Copălău.

În urma activităților desfășurate, la locațiile vizate au fost identificate și ridicate în vederea continuării cercetărilor peste 100 de kg de articole pirotehnice, pentru care persoanele percheziționate nu dețineau documente legale de proveniență și nici nu erau autorizate pentru deținere sau comercializare.

Totodată, la patru dintre locatii au fost identificate țigarete cu timbru Republica Moldova, motiv pentru care deținătorii au fost sancționați contravențional cu amenzi de 20.000 de lei fiecare pentru nerespectarea prevederilor Codului Fiscal.