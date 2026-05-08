* Zeci de milioane de euro explodează în piața cursurilor, după ce Guvernul a transformă voucherul de 1.500 de lei promis profesorilor într-un mecanism uriaș de alimentare a pieței de formare profesională!

Un adevărat tsunami financiar lovește sistemul de educație din România, iar Iașul nu face excepție. Peste 12.000 de cadre didactice din județ intră, practic peste noapte, într-o cursă contracronometru pentru cheltuirea banilor din prima de carieră didactică, după ce Guvernul a schimbat radical regulile jocului.

Minimum 975 de lei trebuie cheltuiți obligatoriu pe cursuri acreditate MEC

Noua Ordonanța de Urgență 39/2026 transformă voucherul de 1.500 de lei promis profesorilor într-un mecanism uriaș de alimentare a pieței de formare profesională. Iar cifrele sunt amețitoare: peste 260 de milioane de lei, adică mai bine de 52 de milioane de euro, urmează să fie pompate în doar câteva luni în industria cursurilor acreditate!

Șocul vine din obligația impusă cadrelor didactice: minimum 65% din sumă — adică 975 de lei — trebuie cheltuiți obligatoriu pe cursuri acreditate sau avizate de Ministerul Educației și Cercetării. Cu alte cuvinte, profesorii nu mai au libertatea de altădată de a cumpăra cărți, laptopuri sau materiale didactice după propriile nevoi. Acum, direcția este una clară: perfecționare accelerată și masivă.

Iar timpul este sufocant de scurt. Profesorii trebuie să găsească rapid cursuri eligibile, să se înscrie, să participe și să utilizeze banii până la finalul verii sau începutul toamnei. În practică, întreg sistemul educațional este împins într-o cursă nebună contra cronometru.

Noile cursuri nu mai sunt deloc cele clasice

În paralel, piața furnizorilor de formare explodează pur și simplu! Dacă în 2025 registrul programelor acreditate avea aproximativ 50 de pagini, în aprilie 2026 a ajuns la nu mai puțin de 81 de pagini și peste 450 de programe de formare disponibile. Practic, în doar câteva săptămâni, furnizorii s-au înghesuit să intre într-o piață care urmează să fie alimentată cu zeci de milioane de euro din fonduri europene.

Noile cursuri nu mai sunt deloc cele clasice. Inteligența artificială, digitalizarea, învățarea automată, laboratoarele digitale, prevenirea adicțiilor sau incluziunea copiilor cu cerințe speciale devin noile cuvinte-cheie ale sistemului educațional românesc. Oficialii vor profesori adaptați erei tehnologice și pregătiți pentru provocările sociale moderne.

În spatele acestei transformări se află însă și presiunea uriașă venită de la Bruxelles. Programul inițial al primei didactice, lansat după greva profesorilor din 2023, a intrat în blocaj după ce Comisia Europeană a transmis că schema gândită de Guvern nu poate fi decontată integral din fonduri europene. Astfel, Executivul a fost obligat să schimbe complet filosofia programului: de la un voucher flexibil pentru nevoile profesorilor, la un instrument masiv de formare profesională controlată.

Profesorii, obligați să încarce certificatele de absolvire în sistem

Mai mult, profesorii vor fi obligați să încarce certificatele de absolvire în sistem în maximum cinci luni de la utilizarea banilor, iar școlile și universitățile vor trebui să valideze lunar toate documentele. Practic, fiecare leu va fi urmărit la sânge.

În tot acest timp, mii de profesori din Iași și din întreaga țară încearcă să navigheze prin avalanșa de cursuri, reguli și termene-limită, într-un program care promite modernizarea educației, dar care riscă să transforme vara anului 2026 într-un adevărat maraton birocratic și profesional pentru întreg sistemul de învățământ. Carmen DEACONU