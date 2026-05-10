Peste 150 de elevi din Iași au finalizat ediția 2025-2026 a CEX Mate Negruzzi, programul Colegiului Național „Costache Negruzzi” dedicat pregătirii la matematică. Timp de 23 de lecții, elevi din clasele a III-a, a IV-a, a V-a și a VI-a au lucrat probleme de concurs, au primit teme corectate săptămânal și feedback constant.

Programul a inclus 23 de lecții, cinci grupe de elevi și implicarea a 42 de profesori. Elevii au lucrat probleme aplicate, exerciții de logică, teme specifice matematicii de concurs și au primit feedback constant pe parcursul anului.

Ajuns la a V-a ediție în formatul actual, Centrul de Excelență Negruzzi a continuat tradiția activităților de pregătire matematică desfășurate în cadrul colegiului ieșean.

Selecție cu peste 800 de elevi înscriși

Selecția participanților a avut loc în septembrie 2025. Peste 800 de elevi de clasa a III-a și a IV-a, din școlile și colegiile ieșene, s-au înscris pentru a participa la program.

Copiii au avut la dispoziție 90 de minute pentru a rezolva 12 probleme cu grade diferite de dificultate. Testarea a urmărit inteligența, perspicacitatea și capacitatea elevilor de a construi raționamente matematice.

În urma selecției, au fost admiși 113 elevi: 57 de elevi de clasa a III-a și 56 de elevi de clasa a IV-a. Aceștia au fost organizați în patru grupe de studiu intensiv.

Noutatea ediției 2025-2026 a fost formarea unei grupe dedicate elevilor negruzziști din clasele a V-a și a VI-a. Aceasta a inclus 38 de elevi ai Colegiului Național „Costache Negruzzi”, interesați de pregătire suplimentară pentru concursuri și olimpiade școlare.

23 de lecții și 42 de profesori implicați

Activitatea CEX Mate Negruzzi a fost construită în jurul a 23 de lecții, proiectate și susținute de o echipă de 42 de profesori. Dintre aceștia, 9 au fost profesori ai Colegiului Național „Costache Negruzzi”, iar 33 au fost profesori pentru învățământul primar din școlile ieșene.

Lecțiile au urmărit dezvoltarea gândirii matematice prin probleme variate, atât din programa școlară, cât și din zona matematicii de concurs. Elevii au exersat logica, atenția, creativitatea, intuiția științifică și formularea unor soluții riguroase.

Pentru elevii de clasa a IV-a au fost organizate și două teste de evaluare pe parcursul anului. Acestea au avut rolul de a oferi feedback relevant și de a sprijini pregătirea pentru testările necesare admiterii în clasa a V-a. Potrivit organizatorilor, rezultatele au indicat un nivel ridicat de însușire a noțiunilor lucrate la lecții și o evoluție vizibilă față de testarea inițială.

Teme corectate săptămânal și feedback pentru părinți

Dintre cele 23 de lecții, 20 au fost însoțite de seturi de probleme recomandate pentru lucru acasă. Temele au fost corectate cu sprijinul studenților Facultății de Matematică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Elevii și părinții au primit săptămânal feedback detaliat, cu punctaje parțiale, observații, aprecieri și punctaj final. Peste 80% dintre participanți au realizat și au trimis temele spre corectare, obținând punctaje bune și foarte bune.

Programul a fost susținut de Asociația Părinților din cadrul Colegiului Național „Costache Negruzzi” Iași și organizat cu implicarea echipei manageriale a colegiului.

Coordonarea centrului a fost asigurată de prof. dr. Camelia Gavrilă, directorul Colegiului Național „Costache Negruzzi” Iași. Departamentul de matematică–științe a fost coordonat științific de prof. dr. Ioana Cătălina Anton. Consultant pentru învățământul primar a fost prof. Raluca Iarovoi, iar secretar științific, prof. Ciprian Baghiu.

La finalul ediției 2025-2026, CEX Mate Negruzzi marchează încheierea unui program de pregătire, dar și consolidarea unui cadru educațional dedicat excelenței matematice.

Maura ANGHEL