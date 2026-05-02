* emoție, talent și aplauze au transformat scena într-un loc al poveștilor vii, la Festivalul–Concurs de Teatru Școlar „Sub Reflector”, desfășurat în cadrul proiectului educațional „Bulgăre de humă” * evenimentul a reunit peste 200 de elevi din Iași, Suceava, Vaslui, Neamț și Brașov

Festivalul–Concurs de Teatru Școlar „Sub Reflector” a adus în fața publicului 222 de copii talentați, veniți din mai multe județe ale țării: Iași, Suceava, Vaslui, Neamț și Brașov. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului educațional „Bulgăre de humă”, și a oferit elevilor ocazia de a urca pe scenă, de a-și depăși emoțiile și de a transforma textele în personaje vii. Competiția a fost organizată pe mai multe secțiuni, în funcție de vârstă și de tipul momentului artistic: monolog pentru categoria 11–14 ani, piese de teatru pentru categoria 6–10 ani și piese de teatru pentru categoria 11–14 ani. Fiecare reprezentație a adus în fața juriului nu doar talent, ci și muncă de echipă, disciplină, expresivitate și implicarea coordonatorilor care au lucrat alături de copii.

Premii pentru elevii care au cucerit scena

Juriul a avut o misiune dificilă, nivelul artistic al participanților fiind unul ridicat. Marele Premiu al festivalului a fost câștigat de trupa „AcT Junior” a Școlii Gimnaziale Horlești, județul Iași, una dintre distincțiile importante ale competiției.

Premiul pentru cel mai bun monolog, la categoria 11–14 ani, a fost obținut de Bărboi Maria Ilinca, elevă a Școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă” din Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava. La categoria 6–10 ani, cel mai bun spectacol a fost desemnat cel al trupei „Măștile vesele”, de la Palatul Copiilor Iași. La categoria 11–14 ani, premiul pentru cel mai bun spectacol a revenit trupei „ArteDiem” a Școlii Gimnaziale Nr. 8 Brașov.

Au fost recompensați și cei mai buni interpreți. Premiul pentru cel mai bun actor la categoria 6–10 ani a fost acordat elevului Mocanu Radu, din trupa „Solaris”, Școala Gimnazială Ciurea – structura Hlincea. Titlul de cea mai bună actriță la aceeași categorie i-a revenit Aminei Creangă, din trupa „Reflector”, Școala Gimnazială „B.P. Hasdeu” Iași.

La categoria 11–14 ani, premiul pentru cel mai bun actor a fost obținut de Gogan Matei, de la Școala Gimnazială „Nicolae Labiș” Mălini, județul Suceava, iar premiul pentru cea mai bună actriță a fost câștigat de Sfarghiu Elena, elevă a Școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc. Premiul pentru regie a fost acordat trupei „Icii”, de la Școala Gimnazială „Ion Creangă” Iași.

Prin numărul mare de participanți și prin diversitatea județelor reprezentate, Festivalul–Concurs de Teatru Școlar „Sub Reflector” confirmă interesul tot mai mare pentru proiectele educaționale care aduc arta mai aproape de copii. Pentru Iași, evenimentul marchează încă un moment în care educația, cultura și comunitatea se întâlnesc sub aceeași lumină a scenei.

Maura ANGHEL